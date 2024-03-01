مع مرور 147 يومًا من النزاع، تصاعدت الأحداث في منطقة الشرق الأوسط مع وقوع "مجزرة الطحين" والمواجهات المستمرة في شمال القدس. أثارت هذه الأحداث ردود فعل دولية غاضبة، حيث اتهمت الجهات الدولية الإسرائيليين بارتكاب جريمة مروعة، حيث قتل أكثر من 100 شخص وأصيب أكثر من 800 آخرين الذين كانوا ينتظرون وصول المساعدات في شمال قطاع غزة.

تصاعدت الانتقادات السياسية في واشنطن بشكل خاص، حيث وجهت اتهامات لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب تفاقم الأزمة وحدوث الكارثة في غزة.

في الضفة الغربية، اشتبكت القوات الإسرائيلية مع الشبان الفلسطينيين في مخيم قلنديا شمال القدس، مما أدى إلى تصاعد التوترات.

على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قصف الجيش الإسرائيلي مواقع تابعة لحزب الله في مناطق عيتا الشعب واللبونة في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الحزب.