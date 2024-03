اعتقال 14 متظاهراً مؤيداً للفلسطينيين في مينيسوتا بسبب اقتحام مقر إقامة حاكم الولاية

ألقت شرطة مينيسوتا القبض على 14 متظاهراً مؤيداً للفلسطينيين، الذين تسللوا إلى مقر إقامة حاكم الولاية تيم ويلز في العاصمة سانت بول. المتسللون، الذين يتألفون من 12 امرأة ورجلين، كانوا جزءًا من مجموعة تضم أكثر من 100 متظاهر جاؤوا للتنديد بنية المشرعين في الولاية تحويل استثمارات إضافية من صناديق التقاعد في مينيسوتا إلى إسرائيل. وقال أحد منظمي المظاهرة: "كل استثمار في الشركات التي تعمل في إسرائيل يقوي المجتمع الإسرائيلي ويوسع المشروع الاستعماري للإبادة الجماعية في إسرائيل. اعتبروني ساذجًا، لكنني لا أعتقد أن المتقاعدين سيرغبون في هذه الأموال. إذا كانوا يعرفون أين تم استثمارها."

https://twitter.com/i/web/status/1763294723706622208