قصف الحافلة يثير غضباً دولياً ومواجهات في شمال القدس بينما تدخل الحرب يومها الـ147 | تغطية متواصلة
في الضفة الغربية، تجددت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمالي القدس
مع مرور 147 يومًا من النزاع، تصاعدت الأحداث في منطقة الشرق الأوسط مع وقوع "مجزرة الطحين" والمواجهات المستمرة في شمال القدس. أثارت هذه الأحداث ردود فعل دولية غاضبة، حيث اتهمت الجهات الدولية الإسرائيليين بارتكاب جريمة مروعة، حيث قتل أكثر من 100 شخص وأصيب أكثر من 800 آخرين الذين كانوا ينتظرون وصول المساعدات في شمال قطاع غزة.
تصاعدت الانتقادات السياسية في واشنطن بشكل خاص، حيث وجهت اتهامات لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب تفاقم الأزمة وحدوث الكارثة في غزة.
في الضفة الغربية، اشتبكت القوات الإسرائيلية مع الشبان الفلسطينيين في مخيم قلنديا شمال القدس، مما أدى إلى تصاعد التوترات.
على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قصف الجيش الإسرائيلي مواقع تابعة لحزب الله في مناطق عيتا الشعب واللبونة في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الحزب.
اعتقال 14 متظاهراً مؤيداً للفلسطينيين في مينيسوتا بسبب اقتحام مقر إقامة حاكم الولاية
ألقت شرطة مينيسوتا القبض على 14 متظاهراً مؤيداً للفلسطينيين، الذين تسللوا إلى مقر إقامة حاكم الولاية تيم ويلز في العاصمة سانت بول. المتسللون، الذين يتألفون من 12 امرأة ورجلين، كانوا جزءًا من مجموعة تضم أكثر من 100 متظاهر جاؤوا للتنديد بنية المشرعين في الولاية تحويل استثمارات إضافية من صناديق التقاعد في مينيسوتا إلى إسرائيل. وقال أحد منظمي المظاهرة: "كل استثمار في الشركات التي تعمل في إسرائيل يقوي المجتمع الإسرائيلي ويوسع المشروع الاستعماري للإبادة الجماعية في إسرائيل. اعتبروني ساذجًا، لكنني لا أعتقد أن المتقاعدين سيرغبون في هذه الأموال. إذا كانوا يعرفون أين تم استثمارها."
https://twitter.com/i/web/status/1763294723706622208
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يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يعيش حالة صدمة ويطالب بتجنيد 7500 ضابط وجندي بشكل فوري لتعزيز قواته
ضعف الائتلاف وتقدم بيني غانتس: تحليل أحدث الأرقام والتوجهات السياسية في إسرائيل
تبدو النتائج التي أظهرها الاستطلاع الأسبوعي الذي أجرته صحيفة "معاريف" والذي أجراه مركز لازار للأبحاث بالتعاون مع Panel4All تحت إشراف الدكتور مناحيم لازار ملفتة للنظر. يشير هذا الاستطلاع إلى تقدم بيني غانتس بفارق كبير في الاستطلاعات الانتخابية بجانب حزبه.
وفقًا للأرقام المذكورة، فإن بيني غانتس وحزبه يتمتعان بدعم واسع، حيث وصلت نسبة دعمه إلى 41 في المئة، مما يعكس مستوى قوي له ولحزبه في الساحة السياسية
على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قصف الجيش الإسرائيلي مواقع تابعة لحزب الله في مناطق عيتا الشعب واللبونة في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الحزب.
صفارات الإنذار تدوي في منطقة المطلة وسهل الحولة ومزارع شبعا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية