نحو انتخابات جديدة؟ الجيش يواجه تحديات ويحتاج إلى زيادة ضخمة في القوات وتوتر في الجهاز السياسي الإسرائيلي

في وقت مستمر فيه الاضطراب في النظام السياسي بعد تصريح وزير الأمن يوآف غالانت، الذي أكد على أنه لن يقدم "قانون التجنيد" دون موافقة جميع أعضاء الائتلاف، يقوم الجيش بجمع البيانات لتوضيح كيفية تأثير هذا الأمر. وتبقى مشكلة القوى العاملة مسألة ذات أهمية دراماتيكية، لا تقتصر على السياسة أو المطالبة بتحمل أعباء متساوية. ويظل الوضع الحالي غير مطمئن وغير متناسب مع خريطة التهديد المعروفة.

ووفقًا لتقرير نشرته هيئة الأركان صباح اليوم (الجمعة) لأول مرة على مواقع "واينت" و"يديعوت أحرونوت"، فإن الجيش الإسرائيلي بحاجة ماسة إلى إضافة ما لا يقل عن 7000 جندي وامرأة، حيث يقترب نصفهم تقريبًا من أدوار قتالية. وللتوضيح، يتم إضافة هذا العدد إلى المقاتلين المقرر تجنيدهم بالتناوب، مع طلب الجيش معايير 7500 ضابط وضابط صف إضافيين، في حين أن الخزانة توافق حاليًا على 2500 فقط. وتُعتبر هذه الأرقام غير مسبوقة، مما يدل على حالة الصدمة التي ألمت بالجيش الإسرائيلي بعد ما يقرب من 150 يومًا من القتال، الذي بدأ بخسائر فادحة في 7 أكتوبر.

خلال المعارك، فقد حوالي 582 جنديًا، وهناك آلاف آخرون من الجرحى جسدياً ونفسياً، الذين قد لا يكونون قادرين على العودة إلى مهامهم بسبب الإصابات التي تعرضوا لها. بالإضافة إلى ذلك، سقط العديد من القادة الذين كانوا يقودون القوات على الأرض، والآن يجب تدريب بدلائهم لتولي المسؤوليات. كما ستؤثر مشاركة الوحدات الخاصة في القتال على وضع المقاتلين هناك، حيث يتطلب التدريب لهذه الوحدات مهارات وتخصصات متقدمة، وهو أمر يجعل الوضع أكثر تعقيدًا ويتطلب تخصيص جهود تدريبية أكبر.