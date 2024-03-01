تصاعد الصراع في الجبهة الشمالية: تقرير "اللوبي 1701" وجهود استعادة الاستقرار والأمان

في شهر فبراير الماضي، شهدت الجبهة الشمالية تصاعدًا مُقلقًا لأعمال العنف، حيث تعرض نحو 570 منزلاً لنيران الصواريخ، وفقًا لتقرير شهري نشرته "اللوبي 1701"، وهي منظمة مدنية تسعى لإنشاء منطقة عازلة من الحدود إلى نهر الليطاني. بحسب البيانات، تم إطلاق 91 صاروخًا دقيقًا، و668 صاروخًا بعيد المدى، و21 صاروخًا ثقيلًا على الأراضي الإسرائيلية خلال هذا الشهر، مما يعكس حالة الاستقرار الهشة في المنطقة.

وفقًا للبيانات، فإن الاشتباكات وإطلاق الصواريخ خلال الشهر الماضي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين، إضافةً إلى وقوع 40 محاولة اختراق شمال البلاد باستخدام الطائرات. ويُظهر التقرير أيضًا أن نحو 68 ألف شخص نزحوا من منازلهم خلال الـ 110 أيام الأخيرة، مما يعكس حجم الأزمة الإنسانية والتحديات التي تواجهها المنطقة في ظل تصاعد العنف وعدم الاستقرار.

"اللوبي 1701"، منظمة مدنية غير حزبية تجمع بين سكان الشمال من مختلف التوجهات السياسية، تعمل بتعاون وتنسيق لتحقيق هدف مشترك وهو استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. تعكس الأرقام غير المسبوقة التي ذكرتها المنظمة حجم التحديات التي تواجهها المجتمعات في الشمال نتيجة للصراع والعنف.

تقديم المنظمة لمشروع تحويل المنطقة بأكملها إلى منطقة أمنية يعكس التزامها بالعمل من أجل استعادة الاستقرار والسلامة للمواطنين، وهو هدف يعتبرهم حربًا حقيقية من أجل إعادة الحياة والاستقرار إلى أراضيهم التي تعرضت للاضطرابات والخطر.

من خلال الرفاهية والنمو والأمن، تسعى المنظمة إلى إعادة بناء الشمال وتأمين مستقبل أفضل للمقيمين فيه، وهو جهد يستدعي التضافر والتعاون المجتمعي والدعم الشامل من جميع الأطراف المعنية.