التغطية متواصلة| تقارير تشير إلى معلومات متضاربة حول وضع المفاوضات وبايدن "يأمل" في التوصل إلى اتفاق
كما أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بشأن هدنة مؤقتة وإطلاق سراح الرهائن
يبدو أن المحادثات الرامية إلى تأمين الاتفاق بين إسرائيل وحماس تسير على الطريق الصحيح في أعقاب حادث المساعدات المميت لغزة، حسبما قال مسؤولون أمريكيون مطلعون على المفاوضات لشبكة CNN .
واشارت تقارير اسرائيلية سابقة الى ان اسرائيل علقت المحادثات مطالبة حماس بتقديم قائمة الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجماعة بأنها "موهمة".
كما أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بشأن هدنة مؤقتة وإطلاق سراح الرهائن بحلول شهر رمضان الذي يبدأ في 10 مارس.
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تقرير: استهداف "شخصية بارزة" في حزب الله في غارة جوية إسرائيلية مزعومة في جنوب لبنان
أفادت وسائل إعلام لبنانية أن سيارة أصيبت في غارة جوية في جنوب لبنان.
وقال موقع “واينت” الإخباري، نقلا عن تقرير سعودي، إن “عضوا كبيرا في حزب الله” كان من بين الثلاثة الذين قتلوا في الغارة.
وأفادت تقارير لبنانية نقلا عن موقع "والا" أن السيارة تعرضت لقصف بطائرة بدون طيار بالقرب من الناقورة.
تقرير: الهجوم في جنوب لبنان استهدف "شخصية بارزة" في حزب الله
ذكرت قناة "الحدث" السعودية أن هدف الهجوم الإسرائيلي في منطقة الناقورة بجنوب لبنان كان "شخصية بارزة في حزب الله".
وذكرت القناة أيضًا أن القتلى الثلاثة الذين تم الإبلاغ عنهم في الهجوم هم من عناصر التنظيم.
تقرير: من المقرر أن يسافر غانتس إلى الولايات المتحدة في رحلة لم يتم التنسيق معها مع نتنياهو الذي يقال إنه غاضب
من المقرر أن يسافر وزير الحرب بيني غانتس، رئيس حزب الوحدة الوطنية، إلى واشنطن الأحد في رحلة لم يتم تنسيقها مسبقًا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسبما أفاد موقع واي نت الليلة.
وأثارت الرحلة المقبلة توترات بين غانتس ونتنياهو، حيث نقلت وسائل الإعلام العبرية عن شركائه قولهم إن رئيس الوزراء “أوضح للوزير غانتس أن دولة إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط”.
وقالوا إن الرحلة تم تنظيمها دون موافقة رئيس الوزراء وتتعارض مع اللوائح الحكومية التي تتطلب "من كل وزير الحصول على موافقة مسبقة على السفر مع رئيس الوزراء، بما في ذلك الموافقة على خطة السفر".
ومن المتوقع أن يسافر غانتس إلى لندن قادما من واشنطن، حسبما ذكر موقع واي نت.
وتأتي زيارته في الوقت الذي تشعر فيه إدارة بايدن بالإحباط المتزايد تجاه نتنياهو وحكومته.
الجيش الأمريكي يقول إنه شن ضربة صاروخية للحوثيين من اليمن
قال قادة عسكريون أمريكيون إنهم نفذوا ضربة ضد صاروخ أرض جو حوثي مدعوم من إيران كان يستعد لإطلاقه من اليمن.
قالت القيادة المركزية الأمريكية على موقع X إن الحوثيين أطلقوا في وقت سابق من يوم الجمعة صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن على البحر الأحمر من اليمن.