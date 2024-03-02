تقرير: من المقرر أن يسافر غانتس إلى الولايات المتحدة في رحلة لم يتم التنسيق معها مع نتنياهو الذي يقال إنه غاضب

من المقرر أن يسافر وزير الحرب بيني غانتس، رئيس حزب الوحدة الوطنية، إلى واشنطن الأحد في رحلة لم يتم تنسيقها مسبقًا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسبما أفاد موقع واي نت الليلة.

وأثارت الرحلة المقبلة توترات بين غانتس ونتنياهو، حيث نقلت وسائل الإعلام العبرية عن شركائه قولهم إن رئيس الوزراء “أوضح للوزير غانتس أن دولة إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط”.

Courtesy: GMO

وقالوا إن الرحلة تم تنظيمها دون موافقة رئيس الوزراء وتتعارض مع اللوائح الحكومية التي تتطلب "من كل وزير الحصول على موافقة مسبقة على السفر مع رئيس الوزراء، بما في ذلك الموافقة على خطة السفر".

ومن المتوقع أن يسافر غانتس إلى لندن قادما من واشنطن، حسبما ذكر موقع واي نت.

وتأتي زيارته في الوقت الذي تشعر فيه إدارة بايدن بالإحباط المتزايد تجاه نتنياهو وحكومته.