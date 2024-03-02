إسرائيل: رئيس ملف الرهائن في الجيش الإسرائيلي ينصح العائلات بالضغط

قال رئيس ملف الرهائن في الجيش الإسرائيلي، اللواء نيتسان ألون، للعائلات إن عليهم الضغط على صناع القرار، فيما ورد الجيش الإسرائيلي بأن "هذه التصريحات لم تصدر عن الجنرال ألون"، لكن عدة مصادر شاركت في المناقشات أكدت تصريحات الجنرال ألون.

وجاءت تصريحات الجنرال ألون خلال الأسبوعين الماضيين خلال محادثات مغلقة مع العديد من عائلات المختطفين، وسط مفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع حماس.

وكان لدى أهالي المختطفين الذين شاركوا في اللقاءات انطباع بأن هناك أشخاصا في الصف السياسي يتباطئون ويمنعون التقدم باتفاق محتمل. ومن ناحية أخرى، قال مسؤولون محترفون مشاركون في المفاوضات إن العائق الرئيسي في الوقت الحالي أمام التوصل إلى اتفاق هو حماس، التي تخلق صعوبات أمام توقيع الاتفاق، وليس المستوى السياسي في إسرائيل.

وقال مصدر أمني إن "إسرائيل قطعت شوطا طويلا في المفاوضات". وبحسب قوله، أبدت إسرائيل مرونة في عدة قضايا، مما أدى إلى توقيع الاتفاق في باريس. وأضاف المصدر أن حماس هي التي تمتنع عن إعطاء رد إيجابي فيما يتعلق بمصير الرهائن.