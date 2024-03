مقتل 3 عناصر من حزب الله بينهم شخصية قيادية بعد استهداف غارة جوية إسرائيلية سيارة في الناقورة جنوب لبنان

اعلن حزب الله عن مقتل ثلاثه عناصره، في هجوم إسرائيلي استهدف سيارة كانوا يستقلونها بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان، صباح السبت. في حين أفاد موقع الحدث السعودي أن شخصية قيادية من بين القتلى وأن الثلاثة كانوا بطريقهم في مهمة عسكرية، وافيد انه قيادي تقني متخصص بالعمليات الحربية ولم يتم تحديد اي واحد من الثلاثة الذين اعلن حزب الله عن أسمائهم هو القيادي المشار اليه.

وأعلن حزب مقتل ثلاثة من عناصرة وهم ،عباس أحمد خليل والملقب ب"أبو أحمد ساحد" من مواليد عام 1988 من بلدة السماعية جنوب لبنان،و فاروق محمد حرب والملقب "ذو الفقار" من مواليد 1986 من بلدة الحلوسية. وحسين محمد بدوي والملقب "حسيني" مواليد عام 1985 من بلدة دير قانون رأس العين وجميعهم من قرى في جنوب لبنان.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه سيارة في جنوب لبنان استقلها مسلحون تابعين لفرقة " الإمام حسين" والذين نفذوا في الماضي اطلاق نار تجاه إسرائيل، وذكر البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي بأن الفرقة تابعة لإيران وتنشط لصالح حزب الله. كما اعلن البيان استهداف بنية عسكرية للحزب في اللبونة جنوب لبنان وخلال الليل هاجم الجيش الإسرائيلي مبان عسكرية لحزب الله في بليدا.

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية، في وقت سابق من السبت، قد استهدفت سيارة على طريق الناقورة، وتحدثت معلومات أولية عن مقتل 3 أشخاص في الهجوم، الذي وقع بمنطقة الحمراء في الناقورة ونفذ بـ3 صواريخ أطلقتها المسيّرة.

وأظهرت صور منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، السيارة المستهدفة وقد اشتعلت بها النيران وتفحمت.

https://twitter.com/i/web/status/1763864032493109579