مسؤول في حماس: هذا هو وضع السنوار الصحي

بعد التقارير عن الوضع الصحي لقائد حماس في غزة يحيى السنوار، بأنه يعاني من التهاب رئوي معقد. صرح مسؤول في حماس لصحيفة "العربي الجديد" نافيا هذه التقارير، وتطرق المسؤول بنفس الوقت الى الاتصالات حول الصفقة للافرج عن مختطفين مشددا على أن حماس ستقدم ردها قريبا.

ووفقا للمسؤول الحمساوي الذي لم يكشف عن اسمه فإن "قائد حماس السنوار بوضع صحي جيد، نافيا التقاريرعن وضعه التي وصفها "بالمغرضة". السنوار لا زال يدير القتال في الميدان ويتمتع بالسيطرة الكاملة، يتواصل مع القيادة في الخارج من خلال قنوات آمنة".

وإضاف "التقارير في الاعلام الإسرائيلي والأمريكي حول وضعه الصحي تهدف الى خلق ثغره يتم خلالها الوصول الى السنوار". وعن وضع كتائب حماس في غزة قال :"هي بوضع جيد جدا، فقدان القوة فإن الأمر لا يتجاوز العشرين بالمئة ومن ناحية فقدان العناصر فإن الوضع أفضل بكثير مما أعلنته إسرائيل. لا تزال القوة الأساسية للذراع العسكرية حاضرة وموحدة، وتدير حياة المواطنين في المنطقة الشمالية بغرض تسهيل الأمور عليهم".

وعن الاتصالات لصفقة مختطفين قال :"نجهز الرد النهائي وسنقدمه للدول الوسيطة، نخن متمسكون بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين يمثلون المقاومة الفلسطينيين. مع ذلك، طلب الإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية لن يكون على حساب معاناة سكان غزة. المقاومة ملتزمة بمضاعفة المساعدات الإنسانية للقطاع، وإعادة إعمار القطاع والتوصل الى وقف إطلاق نار شامل".

ويشار الى أن عددا من التقارير تحدثت عن الوضع الصحي للسنوار، وتحدثت نقلا عن مسؤولين في حماس بأن السنوار "منقطع", ووفقا لمسؤولين في الجهاز الأمني الإسرائيلي فإن السنوار ليس منقطع فحسب عن المسؤولين في حماس وانما عن الوسطاء الذين يعملون على صفقة تبادل.