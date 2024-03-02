تصاعد التوترات في محور فيلادلفيا: التحديات الأمنية والسياسية في غزة ومصر

أفادت وسائل الإعلام في غزة اليوم (السبت) بأن الجيش الإسرائيلي نفذ موجة هجمات واسعة من الجو في منطقة رفح، وذلك بالقرب من محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر. ووفقًا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، فإن الهجمات استهدفت تشكيلات تحت الأرض تابعة لحركة حماس، والتي تنشط في المنطقة بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية. تلك العمليات تأتي في سياق التوترات المستمرة في المنطقة والصراع الدائر بين الجانبين.

يعتبر محور فيلادلفيا والحدود بين غزة ومصر نقطة توتر رئيسية بين القدس والقاهرة. وتشير التقارير إلى أن هناك اتفاقًا رئيسيًا ينص على أن تعمل إسرائيل في منطقة رفح، ولكن بشرط إخلاء سكان غزة الموجودين هناك، والذين يبلغ عددهم حوالي مليون شخص. هذا الأمر يعكس تعقيدات الوضع الإنساني والسياسي في المنطقة.

وترددت أنباء عن قيام دولة عربية خليجية بتمويل جدار تحت الأرض ضد أنفاق التهريب من مصر إلى غزة، لكن لم يتم الكشف عن اسم الدولة بعد. تم الاتفاق على توفير التمويل للمحادثات، ولكن بشرط الحصول على موافقة مصرية كاملة على هذه الخطوة، مما يظهر تفاعل العديد من الأطراف في المنطقة للتعامل مع التحديات الأمنية والسياسية المتعلقة بالمنطقة وتدفق السلع والأشخاص عبر الحدود.

المحور الفلسطيني المصري المعروف بمحور فيلادلفيا يشهد تحديات أمنية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، وهو ما يعد من أهم القضايا المثيرة للجدل في المنطقة. بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المحور وتسليم السيطرة إلى السلطات المصرية في عام 2005، أصبحت منطقة رفح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

مع التصاعد التدريجي لعمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود، بدأت مصر في اتخاذ إجراءات أمنية صارمة لمنع هذا النشاط غير القانوني. في ديسمبر 2009، بدأت مصر في بناء جدار فولاذي عميق في الأرض بهدف منع حفر أنفاق التهريب من رفح إلى قطاع غزة. كان من المخطط أن يصل طول الجدار الحديدي إلى حوالي 10 كيلومترات، ويصل عمقه إلى 35 مترًا تحت سطح الأرض.

تلك الإجراءات تعكس التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها مصر وفلسطين في محور فيلادلفيا، وتؤكد على أهمية التعاون الثنائي والجهود الدولية للتصدي لتهريب الأسلحة والحفاظ على الأمن في المنطقة.