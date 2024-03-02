مقتل 3 عسكريين وإصابة 14 بانفجار عبوة ناسفة في خان يونس

أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم السبت بحادثة أسفرت عن سقوط عدة ضحايا أمس في خان يونس، حيث فقد ثلاثة جنود في الحادث، بما فيهم الرقيب دوليف مالكا، البالغ من العمر 19 عامًا ومن سكان شلومي، والرقيب أفيك تيري، البالغ من العمر 19 عامًا ومن رحوفوت، والرقيب يانون اسحق، البالغ من العمر 20 عامًا ومن متسبيه رامون، وكانوا جميعًا ينتمون للكتيبة 450 من لواء بصلاح. كما أصيب 14 مقاتلاً في الحادث، وأربعة منهم في حالة خطيرة. يجري الجيش الإسرائيلي تحقيقًا في الحادثة، وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 585 قتيلا.

تواصلت نشاطات فرق ألوية الإصلاح القتالية في خان يونس على مدى الأيام القليلة الماضية، حيث شن المقاتلون هجومًا صباح أمس على مجمع يحتوي على مبنى مكون من طابقين، وكان المبنى مليئا بالمتفجرات من الداخل والخارج. أثناء المداهمة، دخلت قوة المبنى راجلة بينما قامت قوة أخرى بتأمينه.

يبدو أن المقاتلين تعرفوا على بعض الأشخاص المشتبه بهم في المنطقة، لكن لم يتم التأكد بعد مما إذا كان هؤلاء الأشخاص هم الذين نفذوا التفجير. تظل هذه الأحداث جزءًا من الوضع المتوتر الذي تشهده المنطقة، والذي يستدعي مزيدًا من التحقيق والتدابير الأمنية لتفادي المزيد من الأعمال العدائية.