بن غفير يهاجم :"رئيس الشاباك؟ موظف، رئيس الموساد؟ أرسل الى القاهرة للتوسل"

عقب وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير خلال مقابلة مع N12 على الضجة التي أثيرت في أعقاب الإفراج عن عشرات السجناء الإدارييين الفلسطينيين وقال :" هذه خدعة، إن تم الإفراج عن السجناء الإداريين. هذا أمر مخجل وعار. سمعت عن هذا من الإعلام. في المقابل أبلغوني أن الشاباك تلقى البلاغ. نحن في حرب، هجمات- في هذا الوقت يقومون ببادرة من أجل رمضان؟".

وواصل بن غفير هجومه :"يوجد ازدحام في السجون هذا صحيح. إن أرادوا الإفراج لعدم وجود مكان- إذن فليفرجوا عن السجناء الإداريين اليهود، اللصوص، المدانين بجرائم ضريبية. أنا لا أتهم رئيس الشاباك، هو موظف، يوجد رئيس حكومة وهذا خطأ كبير منه". وتابع بن غفير :"أنا لا أعرف التفاصيل (عن الصفقة). اعتقد أن الهدنة إشكالية. أيضا في المرة السابقة قلت أن الأمر سيكون أصعب، وبالفعل كان لدينا عدد أكبر من الضحايا. أنا أقول- . أقول - دعونا ندمرهم ونسحقهم. لماذا لم ندخل رفح حتى الآن؟ هل يجب أن نتوسل؟ هل نرسل رئيس الموساد للتوسل؟ عليهم أن يتوسلوا".

وحول الانتقادات التي أطلقها ضد نتنياهو والقرار بالبقاء رغم ذلك على طاولة الحكومة قال بن غفير:"أنا اؤثر أيضا على السياسة، وأيضا على ذلك أنه توجد حرب. نتنياهو يصغي لكن أريده أن يصغي أكثر". وبعدها تطرق أيضا الى الخلافات الأخيرة حول قانون التجنيد وقال منتقدا:"غالانت وغانتس يمارسون سياسة".