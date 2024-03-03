الجيش الإسرائيلي دخل المرحلة الثالثة من القتال في غزة وسط تكثيف الغارات على مقار حماس | التغطية متواصلة
أفاد الجيش الإسرائيلي بأن الفرقة 98 قد تغلبت على لواء خان يونس التابع لحماس خلال العمليات القتالية في الشهر المنصرم، وهو ما يمهد للانتقال إلى المرحلة الثالثة حيث تتواصل العمليات في جنوب قطاع غزة
أفاد الجيش الإسرائيلي بأن الفرقة 98 قد تغلبت على لواء خان يونس التابع لحماس خلال العمليات القتالية في الشهر المنصرم، وهو ما يمهد للانتقال إلى المرحلة الثالثة حيث تتواصل العمليات في جنوب قطاع غزة مستهدفة مقرات حماس، التي تعرضت بالفعل لضربة قوية في بداية الحرب.
كما يواصل الجيش التحقيق في ملابسات الانفجار الذي وقع في خان يونس والذي قتل فيه ثلاثة مقاتلين من لواء كفير الذين كانوا في دورة تدريبية لقائد فصيلة.
ومع انبلاج فجر اليوم الـ 149 للحرب تؤكد قمة الهرم السياسي في إسرائيل عدم النية لإرسال أي وفد إسرائيلي إلى المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين قبل وصول رد حماس على الخطوط العريضة التي تم وضعها في باريس.
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قوات الأمن الإسرائيلية تلقي القبض على منفذ هجوم الطعن الذي خرج من قرية الظاهرية جنوب الخليل والبالغ 20 عاما حيث أسفر الهجوم بسكين عن إصابة إسرائيلي (57 عاما) بإصابات متوسطة أثناء مكوثه داخل دكان في المنطقة المصنفة A بمنطقة الخليل.
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قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تطلق النار على عضو بارز في الجناح العسكري لحركة حماس
أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن عضوا بارزا في الجناح العسكري لحركة حماس، قيس السعدي، أصيب بجروح في مخيم جنين للاجئين بنيران قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. وقال شهود عيان إن السعدي، المطلوب لدى الجيش الإسرائيلي منذ عامين، أصيب بجروح متوسطة، لكنه تمكن من الفرار من أيدي قوات الأمن الفلسطينية، التي أطلقت النار عليه من مسافة قريبة.
وقالت مصادر فلسطينية لصحيفة "العربي الجديد" إن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت عشرة نشطاء من الفصائل الفلسطينية في المدينة وفي مخيم جنين للاجئين خلال الأيام القليلة الماضية.