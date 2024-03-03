أفاد الجيش الإسرائيلي بأن الفرقة 98 قد تغلبت على لواء خان يونس التابع لحماس خلال العمليات القتالية في الشهر المنصرم، وهو ما يمهد للانتقال إلى المرحلة الثالثة حيث تتواصل العمليات في جنوب قطاع غزة مستهدفة مقرات حماس، التي تعرضت بالفعل لضربة قوية في بداية الحرب.

كما يواصل الجيش التحقيق في ملابسات الانفجار الذي وقع في خان يونس والذي قتل فيه ثلاثة مقاتلين من لواء كفير الذين كانوا في دورة تدريبية لقائد فصيلة.

ومع انبلاج فجر اليوم الـ 149 للحرب تؤكد قمة الهرم السياسي في إسرائيل عدم النية لإرسال أي وفد إسرائيلي إلى المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين قبل وصول رد حماس على الخطوط العريضة التي تم وضعها في باريس.

لمتابعة آخر تطورات الحرب في اليوم السابق اضغط هنا