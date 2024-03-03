حماس ترد اليوم على خطة باريس وتهدد بإغلاق باب المفاوضات إن لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان

أفاد تقرير لصحيفة العربي الأحد أن حركة حماس لن تقدم أية تنازلات تحاول أن تفرضها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل خلال عملية التفاوض في تأكيد على كلام سابق لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة الذي قال في وقت سابق من الأسبوع الفائت إن "ما لم يؤخذ في المعركة لن يتم أخذه في المفاوضات"، وذلك على ما قالت مصادر مطلعة للصحيفة.

ويبرز الجانب الإسرائيلي موقفا متصلبا حول المفاوضات على ما قالت بعض الجهات المنخرطة في العملية حيث تصر على استلام قائمة بالرهائن الأحياء فيما يقول مصدر في حماس إن ذلك لن يتم بدون ثمن.

وأكد قيادي بارز في الحركة أن "حماس والمقاومة لن يقدموا أية تفاصيل أو معلومات بشأن الأسرى الموجودين لديهم من دون ثمن كبير يجب أن يدفع على صعيد التخفيف من معاناة أهالي غزة، وتطبيق وقف شامل لإطلاق النار".

تدور في الآونة الأخيرة محاولات حثيثة في سباق مع الوقت لإبرام صفقة عنوانها العريض وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الرهائن في قبضة حماس، يبذلها وسطاء إقليميون ودوليون. وقال المصدر الفلسطيني في هذا الصدد: "سيُبلّغ الوسطاء أن جولة التفاوض التي ستجرى في القاهرة هي آخر فرصة قبل شهر رمضان، فإما التوصل إلى اتفاق، أو إغلاق هذا الباب، وليواجه الجميع مصيره، خاصة مع تصاعد الموقف في القدس والضفة الغربية".

من المقرر أن تستكمل غدا المفاوضات في القاهرة وسط إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه لن يرسل وفدا بحال لم تستلم إسرائيل من حماس قائمة بأسماء الرهائن الأحياء. وفي الوقت ذاته، انطلق إلى واشنطن رئيس حزب المعسكر الوطني والعضو في كابينيت الحرب بيني غانتس بدون التنسيق مع رئيس الحكومة وفق تقارير إسرائيلية التي كشفت عن غضب نتنياهو جراء تلك الخطوة التي تأتي في ظل تقارير أمريكية بأن إدارة بايدن باتت تفقد الصبر حيال إدارة نتنياهو للحرب بالتشديد على كونه مقيدا من جانب شركائه في الائتلاف الحكومي ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.