الجيش الإسرائيلي يضرب 50 هدفًا في أقل من 10 دقائق مستهدفا البنى التحتية ومسلحي حماس في خان يونس

كشف الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، عن توسيع نشاطه في منطقة خان يونس بقطاع غزة، ودمر مؤخرًا العشرات من البنى التحتية التي يصفها بالإرهابية في المنطقة.

وهدفت سلسلة الغارات الجوية واسعة النطاق على حوالي 50 هدفًا إلى تهيئة الظروف للقوات البرية لدخول المنطقة المستهدفة، وتطهير المنطقة من التهديدات العلوية وتحت الأرض.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها بنى تحتية تحت الأرض ومبان عسكرية ومواقع إطلاق نار مضادة للدبابات ومبان مفخخة ونقاط تجمع للمسلحين الذين يشكلون تهديدا للقوات في المنطقة".

وذكر الجيش الإسرائيلي أيضًا أنه قضى على مسلحين لحماس تموضعوا داخل منشآت مدنية في وسط المنطقة المأهولة بالسكان، خلال العمليات المكثفة التي نفذتها غرب خان يونس.

IDF Spokesperson

وجه سلاح الجو الإسرائيلي غاراته ضد حوالي 50 هدفاً في حوالي 6 دقائق، مصحوبة بقصف مدفعي أعقبه هجوم مفاجئ للقوات البرية في المنطقة. واختتم البيان بالإشارة إلى أن لواء هناحال واصل عملياته وسط قطاع غزة، وتم القضاء على عشرات المسلحين في المنطقة، فضلا عن العثور على مخابئ للأسلحة.