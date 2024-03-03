الجيش الإسرائيلي حول الجهود الإنسانية: "حربنا ضد حماس وليست ضد السكان في غزة"

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هغاري بيانًا باللغة الإنجليزية للصحافة الدولية صباح الأحد، تناول فيه كارثة تسليم المساعدات التي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا، بالإضافة إلى الجهود الإنسانية المستمرة في غزة.

تطرق هغاري أولاً إلى الحادثة، التي قام خلالها الجيش الإسرائيلي بتسهيل "عملية إنسانية للمساعدة في تقديم المساعدات للمدنيين في شمال غزة"، وكانت الليلة الرابعة على التوالي لمثل هذه العملية، بهدف توصيل الإمدادات مباشرة إلى المدنيين في غزة .

وقال هغاري: "لقد أنهى الجيش الإسرائيلي مراجعة أولية للحادث المؤسف الذي تعرض فيه مدنيون في غزة للدهس حتى الموت والإصابة أثناء توجههم إلى قافلة المساعدات". وأضاف: "أكدت مراجعتنا الأولية أن الجيش الإسرائيلي لم ينفذ أي غارة باتجاه قافلة المساعدات".

وأوضح أن "معظم الفلسطينيين قتلوا أو أصيبوا نتيجة التدافع".

ومع ذلك، وقعت حادثة أضاف هغاري قائلا بأنه “عقب إطلاق طلقات تحذيرية لتفريق التدافع، وبعد أن بدأت قواتنا بالتراجع، اقترب عدد من اللصوص من قواتنا وشكلوا تهديدًا مباشرًا لها. وبحسب المراجعة الأولية فإن الجنود ردوا على عدد من الأفراد”.

وأضاف: "باعتبارنا جيشًا محترفًا ملتزمًا بالقانون الدولي، فإننا ملتزمون بفحص عملياتنا بدقة". وتابع “سيتم التحقيق في الحادثة عبر آلية تقصي الحقائق والتقييم من خلال هيئة مستقلة ومهنية وخبيرة”.

IDF Spokesperson

وأضاف الناطق: “أريد أن أوضح شيئا: حربنا هي ضد حماس، وليس ضد سكان غزة. ولهذا السبب نقوم بتسهيل المساعدات؛ وإنشاء ممرات إنسانية؛ وإقرار هدن إنسانية من جانب واحد؛ وتوخي الحذر في استخدامنا للقوة".

وخلص المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن "إسرائيل والمجتمع الدولي يعملان معًا لتمكين دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية على سكان غزة"، في إشارة إلى جهد منسق لإسقاط المساعدات الإنسانية جوًا على قطاع غزة.