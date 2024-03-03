تقرير: خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة حول العقوبات على منظمات خيرية يشتبه بارتباطها مع حماس

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأحد أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان سوية لخنق طرق تمويل حماس، إلا أنه نشأت بين الجانبين خلاف يحبط هذه الجهود، وافيد أن إسرائيل قدمت قائمة لمجموعة من "المنظمات الخيرية" والتي قالت إنها تعمل لخدمة حماس أو تحت إدارتها. لكن الأمريكيين امتنعوا حتى الآن فرض عقوبات على العديد من هذه المنظمات- لأنهم لم يقتنعوا بالتقارير الإسرائيلية التي قالت إنها ليست منظمات تسعى حقيقة لنقل مساعدات إنسانية الى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر التقرير أن قوة المهمات المشتركة التي أقامتها إسرائيل والولايات المتحدة بعد هجمات السابع من أكتوبر- وقاد عملها الى عقوبات ضد جهات تمول حماس، وضد شبكات الصرافة وأيضا عرض جوائز مالية بلغت قيمتها ملايين الدولارات حول معلومات تستهدف طرق تمويل حماس.

مع ذلك، مسؤولون غربيون قالوا للصحيفة الأمريكية إن هذه الجهود تواجه الآن عقبة عندما يتعلق الأمر بمسألة إن كانت هذه المنظمات الخيرية وفقا لإسرائيل مرتبطة مع حماس تعمل فعلا لخدمتها. ووفقا للمسؤولين، الولايات المتحدة تمتنع عن العمل ضد العديد من هذه المنظمات. وأشارت المصادر بأن هذه المنظمات الخيرية حولت منذ بداية الحرب عشرات ملايين الدولارات الى القطاع كصدقة.

وقال مسؤول أمريكي لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة ودول أخرى عملوا ضد عدد من "المنظمات الخيرية" والتي صنفتها إسرائيل بأنها مشبوهة- لكن وفقا له في الكثير من الحالات "طلب الحلفاء إثباتات موثوقة منذ فترة طويلة، ولا زلنا ننتظر" وقال إن الولايات المتحدة لن تتردد بفرض عقوبات إن حصلت على "براهين موثوقة بأن المنظمات الخيرية مزيفة وإن حماس تستغلها لتجنيد أموال أو تحويل أموال".