أين يتواجد قادة حماس حاليا في قطاع غزة؟

منذ السابع من أكتوبر تواصل إسرائيل مساعيها للوصول الى قادة حماس في غزة دون تقدم كبير خلال الأسابيع الأخيرة، وعلى ضوء ذلك نشرت هيئة البث الرسمية "كان" خريطة حصلت عليها من مصادر فلسطينية في قطاع غزة، يمكن بموجبها تقدير أماكن تواجد كبار مسؤولي حماس حاليا في أنحاء القطاع.

ويتواجد في خان يونس يحيى السنوار، محمد الضيف، محمد السنوار قائد جنوب غزة ورافع سلامة قائد لواء خان يونس. وفر ضيف من شمال قطاع غزة في بداية المناورة البرية. يحيى السنوار الذي مكث في خان يونس منذ بداية الحرب ويمكن أنه أدار من هناك هجوم السابع من أكتوبر. محمد السنوار ورافع سلامة مكثوا في المدينة منذ بداية الحرب.

ويتواجد في مدينة غزة عز الدين حداد قائد لواء غزة في حماس. ولم يتم اغتياله ولم يهرب الى الجنوب أو يترك مدينة غزة ومحيطها. في النصيرات في مركز قطاع غزة هناك على ما يبدو مروان عيسى الذي يشغل منصب نائب محمد الضيف، رئيس الذراع العسكرية لحركة حماس.

ويتواجد في رفح محمد شبانة قائد لواء رفح الذي يتواجد بها منذ بداية القتال. مسؤول آخر غير معروف مكان تواجده وهو رائد سعد الذي يشغل منصب رئيس لواء العمليات في حماس.