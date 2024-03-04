حماس رفضت طلب إسرائيل الحصول على قائمة معدلة للمختطفين وفي إسرائيل يعتقدون أن :السنوار يريد إشعال المنطقة وتوحيد الساحات

تلقي رئيس جهاز الموساد ددي برنياع الليلة مكالمة هاتفية من رئيس حكومة قطر، محمد آل ثاني ابلغه خلالها أن "حماس بعثت رسالة رسمية" قالوا له "هم اتخذوا قرارا لعدم الرد وعدم تقديم تفاصيل عن القضيتين المركزيتين : القائمة المعدلة للمختطفين الإسرائيليين، وعدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل كل مختطف إسرائيلي".

ويشار الى أن إسرائيل كانت طلبت قائمة معدلة للمختطفين حتى تعلم من هم على قيد الحياة ومن لا، وذلك حتى تكون نقطة مرجعية يمكن من خلالها التفاوض على صفقة.بدون مثل قائمة أسماء من هذا القبيل لا يمكن التوصل الى صفقة. الأمر الذي يمكنه أن يخلق أزمات يمكنها أن تؤدي الى نسف الصفقة بكل وقت. في الصفقة القادمة حصلت إسرائيل على قائمة معدلة، واتفق على الأسماء مسبقا، وبدأ العمل على الاتفاق المحدث الذي نجح في نهاية الأمر وأدى الى الإفراج عن عشرات المختطفين. لذلك في إسرائيل يقولون إنه من أجل استعادة ما نجج في الصفقة السابقة، ويجب خلق خلفية معلومات موثوقة بخصوص هويات المختطفين الذي أفرج عنهم في الصفقة.

إضافة لذلك طلبت إسرائيل معرفة شرط حماس بالتبادل أي كم هو عدد المطلوب من السجناء الفلسطينيين الذين تطالب حماس الإفراج عنهم مقابل كل مختطف من الفئات المختلفة (نساء، مرضى، كبار السن ومجندات)

وشدد الوسطاء على أنهم مارسوا ضغوطاتهم على حماس لتقديم الأجوبة وعدم ترك هذه القضايا مفتوحة، حتى لو لم يقبل تفاهمات باريس. الطلب من حماس كان الحصول على رقم معين حتى لو لم "يكن واقعيا" حتى يكون على الأقل أمر يمكن البدء به لإدارة المفاوضات. وأوضح الوسطاء لحماس بأن هذا خطأ كبير بتقديم رد فارغ بدون مضمون يؤدي إلى أزمة كبيرة لوقف المباحثات.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على التفاصيل وفقا لواينت بأنه "بدون أدنى شك" أن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار يرغب بأن تتدهور بالشرق الأوسط والتسبب بسفك الدماء فترة رمضان. بعد أيضا أن قال الأمريكيون السبت بأن وقف إطلاق النار يمكن أن يبدأ إذا لم تقم حماس بإعاقته، وقال المسؤول الإسرائيلي إن حماس اختارت الفوضى بدلا من البديل المتمثل في هدنة مدتها ستة أسابيع، مع مساعدات إنسانية من شأنها أن تخفف إلى حد كبير معاناة الفلسطينيين. سكان غزة.

وفي إسرائيل يقولون إن الاستنتاج من كل هذا بأن حماس "اختارت بشكل مقصود تصعيد الوضع، حتى تتسبب بسفك دماء مقصود في رمضان", ويقولون إن "السنوار يأمل بأن تؤدي الأزمة بالمفاوضات ليس فقط بأزمة وإشعال الوضع، انما أيضا بتوحيد الساحات، وهو الأمر الذي لم يتمكن من تنفيذه حتى الآن بنجاح كبير".

حاليا، ما يعنيه رد حماس عمليا هو وقف تام للمفاوضات. ويوجد إجماع بين جميع أعضاء مجلس الحرب، وأيضا بين رؤساء الأجهزة الأمنية، بأنه لا يوجد سبب لإرسال وفد إسرائيلي الى القاهرة أو قطر إن لم تكن قاعدة للمفاوضات. وطالما رفضت حماس تقديم تفاصيل والمضي قدما، فإن إسرائيل لن تتعاون ولن ترسل أي وفد.