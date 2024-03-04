التغطية متواصلة | إسرائيل تقضي على أحد مجندي حماس في وسط القطاع، وتدمر منزل مسلح في الضفة الغربية
وفي الضفة الغربية، قالت إسرائيل إنها هدمت منزل المنفذة التي قتلت لوسي دي وابنتيها مايا ورينا.
أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل محمود محمد عبد خد، المسؤول عن تجنيد حماس، في وسط قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، تم مهاجمة البنية التحتية التي يستخدمها حزب الله في جنوب لبنان.
وفي الضفة الغربية، قالت إسرائيل إنها هدمت منزل المنفذ التي قتل لوسي دي وابنتيها مايا ورينا.
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تقارير فلسطينية: مقتل فتى بالرصاص خلال عملية للجيش الإسرائيلي بالقرب من رام الله
قُتل فتى فلسطيني بالرصاص خلال عملية للجيش الإسرائيلي بالقرب من رام الله، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.
وذكر التقرير أنه قُتل أثناء مداهمة مخيم الأمعري للاجئين، ولا يوجد تعليق من الجيش الإسرائيلي.
حجاج يهود يدخلون نابلس لزيارة قبر يوسف دون التنسيق مع الجيش الإسرائيلي
دخلت 11 مركبة تقل حجاجا يهود مدينة نابلس بالضفة الغربية خلال الليل لزيارة قبر يوسف، دون تنسيق مسبق مع القوات الإسرائيلية.
ونزل الحجاج من سياراتهم وبدأوا في الغناء والرقص في الشارع.
وأفاد موقع “واللا” الإخباري أن القوات الإسرائيلية هرعت إلى مكان الحادث لمرافقة المجموعة إلى خارج المدينة.
ومن غير الواضح ما إذا كانت المجموعة قد وصلت إلى القبر، فيما فتح مسلح واحد على الأقل النار باتجاه المركبات أثناء مغادرتها نابلس، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
https://twitter.com/i/web/status/1764515591208218948
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هدم منزل قاتل عائلة دي في نابلس
أفاد فلسطينيون أن منزل أحد مسلحي حماس المتهمين بقتل أم إسرائيلية بريطانية وابنتيها في هجوم العام الماضي في نابلس قد تم تفجيره في عملية ليلية.
وتظهر الصور ومقاطع الفيديو منزل معاذ المصري، الواقع في الطابق الرابع من مبنى سكني، وتبدو الطوابق الأخرى سليمة وغير تالفة.
https://twitter.com/i/web/status/1764451476162675149
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ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.