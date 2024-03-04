أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل محمود محمد عبد خد، المسؤول عن تجنيد حماس، في وسط قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، تم مهاجمة البنية التحتية التي يستخدمها حزب الله في جنوب لبنان.

وفي الضفة الغربية، قالت إسرائيل إنها هدمت منزل المنفذ التي قتل لوسي دي وابنتيها مايا ورينا.

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