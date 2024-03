إطلاق نار باتجاه مجموعة يهودية كانت متجهة نحو قبر النبي يوسف في نابلس

تم إطلاق النار على مجموعة من اليهود من طائفة الحسيديم أثناء قيادة سياراتهم في نابلس، وأفادت التقارير أن 11 سيارة تقل مصلين يهود دخلت مدينة نابلس بالضفة الغربية خلال الليل لزيارة قبر النبي يوسف، دون تنسيق مسبق مع القوات الإسرائيلية، رغم المخاطر والقيود الأمنية.

وفي وقت ما، نزل المصلون من سياراتهم وبدأوا في الغناء والرقص في الشارع، وأفاد موقع “واللا” الإخباري أن القوات الإسرائيلية هرعت إلى مكان الحادث لمرافقة المجموعة إلى خارج المدينة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت المجموعة قد وصلت إلى القبر، فيما فتح مسلح واحد على الأقل النار باتجاه المركبات أثناء مغادرتها نابلس، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

https://twitter.com/i/web/status/1764515591208218948