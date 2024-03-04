إطلاق نار باتجاه مجموعة يهودية كانت متجهة نحو قبر النبي يوسف في نابلس

وأفادت التقارير أن 11 سيارة تقل حجاجا يهود دخلت مدينة نابلس بالضفة الغربية خلال الليل لزيارة قبر يوسف، دون تنسيق مسبق مع القوات الإسرائيلية

i24NEWS
دقيقة 1
منظر لمجمع قبر يوسف بعد تعرضه للتخريب، في مدينة نابلس بالضفة الغربية، في 10 أبريل 2022.
منظر لمجمع قبر يوسف بعد تعرضه للتخريب، في مدينة نابلس بالضفة الغربية، في 10 أبريل 2022.Nasser Ishtayeh/Flash90

تم إطلاق النار على مجموعة من اليهود من طائفة الحسيديم أثناء قيادة سياراتهم في نابلس، وأفادت التقارير أن 11 سيارة تقل مصلين يهود دخلت مدينة نابلس بالضفة الغربية خلال الليل لزيارة قبر النبي يوسف، دون تنسيق مسبق مع القوات الإسرائيلية، رغم المخاطر والقيود الأمنية.

Video poster

وفي وقت ما، نزل المصلون من سياراتهم وبدأوا في الغناء والرقص في الشارع، وأفاد موقع “واللا” الإخباري أن القوات الإسرائيلية هرعت إلى مكان الحادث لمرافقة المجموعة إلى خارج المدينة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت المجموعة قد وصلت إلى القبر، فيما فتح مسلح واحد على الأقل النار باتجاه المركبات أثناء مغادرتها نابلس، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

https://twitter.com/i/web/status/1764515591208218948

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

تزور حافلات مليئة باليهود الأرثوذكس قبر النبي يوسف تحت حماية الجيش الإسرائيلي شهريًا، وتؤدي هذه الزيارات دائمًا تقريبًا إلى اشتباكات عنيفة، ويمنع الجيش الإسرائيلي المواطنين الإسرائيليين من دخول المدن الفلسطينية دون تصريح مسبق وحماية.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق