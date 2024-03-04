تقرير: المرة الأخيرة التي تواصل بها السنوار مع الوسطاء ورسالته اليهم

أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤول كبير في حماس قال إن الأسبوع الأول من شهر رمضان هو الموعد الأكثر واقعية الذي يرمى اليه لإبرام صفقة بين الجانبين.

ووفقا لمسؤول إسرائيلي ومسؤول أمريكي، إسرائيل وافقت على الخطوط العريضة لصفقة مختطفين يتم تشكيلها. مع ذلك، أشار المسؤول الإسرائيلي إنه على ضوء وصول وفد حماس إلى القاهرة بدون قائمة أسماء المختطفين، هناك تخوف لدى إسرائيل بشأن نية حماس التوصل الى اتفاق. فعلا، الوسطاء يعتقدون أنه رغم التقدم البطيء في الاتصالات بين إسرائيل وحماس، سيكون من الممكن استكمال صفقة قبل رمضان.

مع ذلك، عبر مسؤولون مصريون وقطريون عن مخاوف بأنه فيما لو توصل الجانبان الى تفاهمات، فإنهم سيواجهون عقبة كبيرة وهي خلق اتصال مع السنوار، المنقطع منذ أسبوع على الأقل. وذكر التقرير أنه وفقا لمصادر مطلعة على الموضوع ، كانت الرسائل الأخيرة من السنوار لقيادة قطر إنه لا يجب التسرع لإبرام صفقة مختطفين وإنه يأمل بأن هجوم إسرائيلي في رفح بشهر رمضان يمكن أن يقود إلى انتفاضة فلسطينية في إسرائيل والضفة. في أعقاب أقوال السنوار هناك مخاوف في إسرائيل بأن قائد حماس في غزة يفضل مضاعفة التوتر في رمضان، عن التوصل الى هدنة في القتال.

وهناك تقديرات إسرائيلية بأن السنوار سيفضل مضاعفة التوتر في رمضان على التوصل الى هدنة . في إسرائيل رفضوا الرد بخصوص تقديراتهم حول مكان السنوار وإن كان يتواجد في خان يونس.

في المقابل صرح مسؤول حماس في لبنان أسامة حمدان في مقابلة مع قناة المنار إنه "لحماس يوجد موقف موحد وقرار حازم من قيادتها ، أن وقف القتال، رفع الحصار، نقل المساعدات الى الشعب الفلسطيني في سلم الأولويات". وتابع حماس إن "حتى الآن، إسرائيل والولايات المتحدة، الذين يطالبون بصفقة لم يتقدموا خطوة واحدة تجاه هذا". وأشار حمدان إلى أن جولة المباحثات في القاهرة لم تنتهي وشدد بأنه "يجب على إسرائيل والولايات المتحدة أن تفهم بأن حماس لا تصل الى القاهرة لتقديم تنازلات بقضايا أساسية، إن لم ترغب إسرائيل والولايات المتحدة التوصل الى تفاهم، هم سيكونون المسؤولين عن النتائج".