حماس تسلم مطالبها للوسطاء والمصريون يتحدثون عن "تقدم ملحوظ" – تقرير

أفادت تقارير أن حماس سلمت للوسطاء الدوليين في القاهرة معلومات عن أسرى أمنيين فلسطينيين تطالب بالإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح رهائن إسرائيليين، كجزء من المفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وبحسب قناة العربية نقلا عن مصدر في حماس، طالبت الحركة أيضا بعودة 500 عائلة إلى شمال غزة خلال فترة وقف إطلاق النار.

وفي الوقت نفسه، في تقرير منفصل آخر، نقلت صحيفة الغد المصرية عن “مصدر مصري مطلع” قوله هنالك “تقدم ملحوظ” في محادثات القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في وقت سابق أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان، في أقل من أسبوع، نقلا عن مسؤول مصري أيضا. بينما قال مسؤول كبير في حماس للصحيفة الأمريكية إن الأسبوع الأول من رمضان كان "هدفا أكثر واقعية".

في هذه الأثناء، أفادت تقارير أن حماس رفضت تزويد إسرائيل قائمة بأسماء الرهائن الأحياء، وربما لا يزال من المتعذر التواصل مع القيادة العليا في غزة حول اتفاق نهائي.

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