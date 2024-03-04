مسؤول في حماس: "من المستحيل الآن معرفة بالضبط من الذي لا يزال على قيد الحياة ومن الذي قُتل"

في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية الإثنين، كشف مسؤول سياسي في حماس أن المنظمة تفتقر إلى المعرفة اللازمة لتزويد إسرائيل بقائمة الرهائن الأحياء، حيث لا يزال من غير المؤكد وضع ومكان وجود جميع الأسرى.

وأوضح باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، لبي بي سي من اسطنبول أن حماس امتنعت عن تقديم قائمة بأسماء الرهائن إلى إسرائيل بسبب تعقيدات الوضع.

وقال نعيم: "من الناحية الفنية والعملية، أصبح من المستحيل الآن معرفة بالضبط من الذي لا يزال على قيد الحياة ومن الذي قُتل"، مشيراً إلى تأثير القصف الإسرائيلي والحصار على غزة. وأكد أن الرهائن موزعون على مواقع ومجموعات مختلفة، مما يجعل من الصعب جمع معلومات دقيقة. وكرر دعوة حماس لوقف إطلاق النار لتسهيل جمع البيانات المتعلقة بالرهائن.

وتأتي المقابلة وسط جهود وساطة مستمرة تبذلها مصر وقطر إضافة إلى الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. ومع ذلك، واجهت المحادثات عقبة بعد أن فشلت حماس في تزويد إسرائيل بعدد الأسرى الأحياء، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شرطًا أساسيًا للتقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار.

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وطالبت إسرائيل حماس بتحديد نسبة السجناء الأمنيين الذين تسعى إلى إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة إسرائيلي كجزء من أي اتفاق لوقف إطلاق النار. وبدون إحراز تقدم بشأن هذه المطالب، قررت إسرائيل عدم إرسال وفد إلى القاهرة لإجراء مزيد من المناقشات حول اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار يشمل وسطاء أمريكيين ومصريين وقطريين.

ويعتقد أن 134 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة من بين 253 رهينة تم اختطافهم خلال الهجوم الذي قادته حماس على بلدات الغلاف المتاخمة لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، علما أن إسرائيل أكدت مقتل 32 رهينة.