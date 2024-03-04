كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيئيل هغاري مساء الإثنين عن أسماء موظفي الأونروا المتورطين وفق الأدلة المتوفرة لديه بهجوم 7 أكتوبر والتي عززها المتحدث من خلال الكشف عن تسجيلات تُسمع من خلالها تصريحات المعلم في الأونروا يوسف زيدان حجاجرة وهو يقول: "أنا بالداخل مع اليهود ومعي سبية".

وأضاف هغاري أن بكر محمود عبد الله دوريش، غسان نبيل الجعبري، يوسف زيدان الحواجري ممدوح حسين القاق هم بعض المتورطين بأحداث 7 أكتوبر الذين يبلغ عددهم 450 موظفا في الأونروا مشيرا إلى أن نمط العمل المزدوج في حماس وفي الأونروا ليس صدفة وإنما نهجا قائما على استغلال أموال التبرعات المخصصة لأهداف إنسانية لصالح تمويل الحركة.

هغاري سلط الضوء على التشابه بين حماس وداعش: "كلا التنظيمين استخدم كلمة السبايا، فالمعلم الغزي ذكرها في حديثه المسجل واستخدمها إرهابيو داعش لوصف النساء والفتيات الإيزيديات اللواتي تم سبيهن".

ودعا هغاري الدول الغربية للخروج ضد استخدام الاغتصاب الجنسي كسلاح للحرب وأكد على أن إعادة المخطوفين واجب أخلاقي ومهمة مقدسة وفق تعبيره، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي يعاني من هذه الحرب التي بدأتها حماس وأنه يفرق بين المدنيين الذين يعانون بدورهم من الحرب وبين مسلحي حماس.

هغاري قال أيضا إن إسرائيل لا تغلق المعابر ولا تمنع دخول المساعدات لافتا إلى دخول ثماني شاحنات اليوم محملة بالمساعدات من الجانب الإسرائيلي وأنهى بالقول إن إسرائيل ستستمر في تفكيك حماس وإنقاذ الرهائن وتكثيف الجهود لتخفيف معاناة أهالي غزة.