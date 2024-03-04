تقرير: حماس على استعداد للمرونة في موضوع الأسرى شرط أن تلين إسرائيل في عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة

أفاد تقرير في واللا الإثنين، أن الوسطاء القطريين والمصريين بلغوا الفريق الإسرائيلي المفاوض رسالة خلال تواجده في الدوحة الأسبوع الماضي، مفادها أن حماس مستعدة لإبداء مرونة أكبر فيما يتعلق بعدد الأسرى الذين ستطالب بالإفراج عنهم مقابل كل مختطف إسرائيلي مقابل أن تبدي إسرائيل بدورها مرونة فيما يتعلق بعودة السكان الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من مليون فلسطيني غادروا مدينة غزة والمدن الشمالية في قطاع غزة في الأسابيع الأولى من الحرب، بطلب من الجيش الإسرائيلي. وتعرض بعض السكان الفلسطينيين للتهجير من منازلهم عدة مرات حتى وجدوا أنفسهم في الملاجئ والمخيمات في منطقة رفح.

وفي الوقت نفسه فقد آثر نحو 300 ألف فلسطيني البقاء في شمال قطاع غزة لكنهم وجدوا أنفسهم يعانون من نقص شبه كامل في البنية التحتية للكهرباء والمياه، ونقص حاد في الغذاء والرعاية الطبية.

وشدد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت في وقت سابق على عدم السماح بعودة الغزيين إلى شمال قطاع غزة طالما بقي الرهائن الإسرائيليين في قبضة حماس.

تبين للفريق الإسرائيلي الأسبوع الماضي أن مسألة عودة السكان الفلسطينيين إلى شمال القطاع هي أكثر أهمية وذات أولوية أعلى بكثير بالنسبة لحماس مما ظنوا سابقا. وتنظر إسرائيل إلى عودة اللاجئين إلى شمال القطاع بوصفه مسألة سياسية تتعلق بإسقاط حكم حماس فضلا عن كونها أداة ضغط محتملة في صفقة تحرير الرهائن بينما تعتبرها حماس قضية إنسانية لا سيما تحت ضغط النازحين على قيادة المنظمة في غزة.

وتتعثر المفاوضات منذ الإعلان عن إطار باريس التفاهمي بتعنت إسرائيلي تارة ومطالب "خيالية" لحماس تارة أخرى علما أن حماس تتمسك بإنهاء الحرب شرطا لأي اتفاق وتراه إسرائيل حكما بالفشل في الحرب طالما لم يتم القضاء على حماس.

ورفض بنيامين نتنياهو خروج وفد إلى القاهرة الأحد على ضوء رفض حماس تسليم قائمة بالرهائن الأحياء في إطار شد وجذب يحاول الطرفان عبره تحقيق المكاسب فيما يزيد أهالي المخطوفين من إجراءاتهم التصعيدية ضد الحكومة بإغلاق الشوارع مرورا بالخروج في مسيرات مطالبة باتفاق على قيد السرعة يضمن عودة الرهائن أحياء.