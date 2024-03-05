طائرة مقاتلة إسرائيلية تسقط طائرة بدون طيار اخترقت المجال الإسرائيلي قادمة من سوريا والجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا لحزب الله | التغطية متواصلة
اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صباح اليوم في الجولان طائرة بدون طيار تسللت من سوريا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وأبلغ مجلس الجولان الإقليمي سكانه أن الحادث قد انتهى
اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء في الجولان طائرة بدون طيار تسللت من سوريا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وأبلغ المجلس الإقليمي للجولان سكانه أن الحادث قد انتهى. وقال أحد سكان موشاف كحال، جنوبي روش بينا: "شاهدنا ومضتين وسمعنا دوي انفجارات".
وردا على اتهامات الجيش الإسرائيلي بأن أكثر من 450 من مسلحي حماس والجهاد في قطاع غزة يعملون أيضًا كموظفين في الوكالة، قال مفوض الوكالة الأممية إن الأونروا "ترسل كل عام إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية قائمة بأسماء موظفيها ولم يسبق لي أن تم إبلاغي بأي قلق من جهة فريقنا". كما حذر لازاريني الجمعية العامة للأمم المتحدة من "حملة متعمدة ومنسقة" لإغلاق الوكالة.
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إدلشتين يرفض تسليم بروتوكولات سرية حول هجوم 7 أكتوبر لمراقب الدولة: "ليس لديه أي صلاحية"
كشف موقع واينت عن رفض رئيس لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست يولي إدلشتين (الليكود) طلب مراقب الدولة الحصول على بروتوكولات مختلفة في إطار التحقيق الجاري بشأن هجوم 7 أكتوبر، بما في ذلك المناقشات السرية وغير العلنية من اللجان الفرعية التي تمت قبل الهجوم وبعده "بغرض معرفة الموضوع وليس التحقيق". ووفقا للنشر فإن رئيس اللجنة يرفض تسليم المواد إلى مراقب الدولة بدعوى أنه لا يملك صلاحية لانتقاد الكنيست: "أي انتقاد خارج إطار لجنة تحقيق الدولة هو "غير مهني".
رداً على إطلاق الحوثيين صواريخ على سفن في البحر الأحمر: الولايات المتحدة تهاجم أهدافا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها هاجمت أهدافاً للحوثيين يوم الاثنين، بعد أن أطلقوا عدة صواريخ أصاب بعضها سفينة تجارية.
https://twitter.com/i/web/status/1764867754958410230
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مفوض الأونروا فيليب لازاريني: " تفكيك الأونروا يعني التضحية بجيل كامل من الأطفال وزرع بذور الكراهية والاستياء والصراع المستقبلي"
قال مفوض الأونروا فيليب لازاريني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في تعقيب على اتهامات للجيش الإسرائيلي تتعلق بانخراط موظفيه في هجوم 7 أكتوبر المفاجئ الذي نفذته كتائب القسام التابعة لحماس: "الأونروا تواجه حملة متعمدة ومنسقة لتقويض عملياتها، وإنهاء هذه العمليات في نهاية المطاف".
وأضاف لازاريني أن "تنفيذ هذه الخطة جار بالفعل مع تدمير بنيتنا التحتية في أنحاء قطاع غزة. تفكيك الأونروا يعد قصر نظر. ومن خلال القيام بذلك، فإننا سوف نضحي بجيل كامل من الأطفال، ونزرع بذور الكراهية والاستياء والصراع المستقبلي".