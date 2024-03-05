اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء في الجولان طائرة بدون طيار تسللت من سوريا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وأبلغ المجلس الإقليمي للجولان سكانه أن الحادث قد انتهى. وقال أحد سكان موشاف كحال، جنوبي روش بينا: "شاهدنا ومضتين وسمعنا دوي انفجارات".

وردا على اتهامات الجيش الإسرائيلي بأن أكثر من 450 من مسلحي حماس والجهاد في قطاع غزة يعملون أيضًا كموظفين في الوكالة، قال مفوض الوكالة الأممية إن الأونروا "ترسل كل عام إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية قائمة بأسماء موظفيها ولم يسبق لي أن تم إبلاغي بأي قلق من جهة فريقنا". كما حذر لازاريني الجمعية العامة للأمم المتحدة من "حملة متعمدة ومنسقة" لإغلاق الوكالة.

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