رداً على إطلاق الحوثيين صواريخ على سفن في البحر الأحمر: الولايات المتحدة تهاجم أهدافا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها هاجمت أهدافاً للحوثيين يوم الاثنين، بعد أن أطلقوا عدة صواريخ أصاب بعضها سفينة تجارية.

