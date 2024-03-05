هاريس وغانتس يناقشان اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار من أجل اللحاق بالنافذة الزمنية نحو إنجاز ذلك

التقى عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، الوزير بيني غانتس، مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في البيت الأبيض يوم الاثنين. وناقش الجانبان مفاوضات وقف إطلاق النار واحتجاز الرهائن الجارية والوضع في غزة.

وكررت هاريس إدانتها لهجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس، بينما دعت المنظمة إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار المطروح على الطاولة، بالإضافة إلى وقف الأعمال العدائية ما من شأنه أن يسمح بإطلاق سراح الرهائن و"زيادة" المساعدات الإنسانية لغزة.

كما نُقل عن هاريس قولها "من المهم أن نفهم جميعًا أننا في نافذة زمنية الآن حيث يمكننا بالفعل إنجاز صفقة الرهائن".

وأضافت: "نريد جميعًا أن ينتهي هذا الصراع في أقرب وقت ممكن، وتهمنا كيفية حدوث ذلك".

ووفقا لبيان الاجتماع الذي قدمه البيت الأبيض، فإن نائبة الرئيس "أكدت دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات الإرهابية المستمرة لحماس، وشددت على التزامنا الثابت بأمن إسرائيل".

وبالإضافة إلى التزامها الثابت تجاه إسرائيل، أعربت عن "قلقها العميق إزاء الأوضاع الإنسانية في غزة والمأساة المروعة الأخيرة التي وقعت حول قافلة مساعدات في شمال غزة"، فيما يتعلق بالحادث الذي قُتل فيه حوالي 100 شخص وأصيب العديد من الآخرين خلال تدافع نحو شاحنات المساعدات.

AP/Mahmoud Essa

ورحبت هاريس "بالنهج البناء الذي تتبعه إسرائيل في محادثات الرهائن"، ودعت حماس إلى "قبول الشروط المطروحة على الطاولة والتي بموجبها سيؤدي إطلاق سراح الرهائن إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع ويتيح زيادة المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة".

"ناقشت نائبة الرئيس مع الوزير غانتس الوضع في رفح المكتظة في أكبر مدينة خيام والحاجة إلى خطة إنسانية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ قبل التفكير في أي عملية عسكرية كبيرة هناك نظرا للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون"، وتم بذلك التأكيد على الموقف الأمريكي بشأن خطط إسرائيل لتوسيع مناوراتها البرية باتجاه أقصى جنوب قطاع غزة.

وخلص البيان إلى الوضع الإنساني، وحث "إسرائيل على اتخاذ إجراءات إضافية بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان توزيعها بشكل آمن على المحتاجين".

(AP Photo/J. Scott Applewhite)

وبعد لقائه هاريس، بالإضافة إلى العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين الآخرين، من المتوقع أن يجتمع غانتس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء.

تجدر الإشارة إلى أن رحلة غانتس بأكملها إلى الولايات المتحدة أثارت غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أصدر تعليماته للسفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدم المساعدة في تنسيق الزيارة.