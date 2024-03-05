إسرائيليون يتلقون رسائل تهديد من حزب الله الى هواتفهم

تلقى سكان البلدات الإسرائيلية في منطقة الشمال رسائل عبر تطبيق الواتس أب من أرقام أوروبية تضمنت شريط فيديو دعائي مع رسالة تهديد من حزب الله.

وذكرت الرسالة :"وجهت صواريخنا نحوكم، لديكم وقت حتى نهاية الأسبوع، لن تنجو، أنصحكم -أهربوا الى مدن الجنوب".

وفي شريط الفيديو الذي بعث للسكان، حددت مدينة صفد كهدف للاستهداف بصواريخ حزب االله. كجزء من الحملة الدعائية لحزب الله، رسائل من هذا القبيل بعثت للسكان أكثر من مرة خلال الأسابيع الأخيرة وحتى أنها بعثت لرؤساء سلطات محلية في الشمال.

منذ بداية الحرب، تعرضت صفد لأضرار كبيرة، وفي أحد هذه الحوادث الخطيرة التي وقعت في المدينة قتلت مجندة إسرائيلية بعد إطلاق حزب الله رشقة صاروخية من لبنان تجاه القاعدة العسكرية القريبة من المدينة.