هذا هو الطلب الغير عادي لرئيس الشاباك من نتنياهو

صدر مساء اليوم قرار بعدم فرض قيود كبيرة على دخول المواطنين العرب الى الحرم القدسي في رمضان، إلا أنه قبل صدور القرار أوصى رئيس جهاز الأمن العام الشاباك بخطوة إضافية لتهدئة النفوس.

رئيس الشاباك رونين بار وفقا لـN12 أوصى مؤخرا في النقاشات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمستوى السياسي عدم السماح بتخفيضات مالية مخطط لها في ميزانية الخطة الخمسية للمجتمع العربي- والتي تهدف الى تقليص الفجوات داخل المجتمع العربي.

وأوضح بار للوزراء بأن التخفيضات من هذا القبيل ستكون بمثابة حافز وعامل تحريض لدى المواطنين العرب لمشاعر مناهضة للمؤسسة والتي يمكن أن تترجم في الواقع الى تحد عنيف ضد الدولة، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان, ولذلك، بحسب قوله، يجب تجنب ذلك في مثل هذه الفترة الحساسة.وفي تعقيب جهاز الأمن العام على ما ورد قالوا :"نحن لا نتطرق الى حوار يجري مع المستوى السياسي.

وعلى صعيد متصل صرح رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بداية جلسة حول الاستعدادات للشهر رمضان المبارك، الذي يبدأ في 10 أو 11 مارس/آذار، إن "إسرائيل ستسعى جاهدة للحفاظ على حرية العبادة للمسلمين خلال شهر رمضان".

وأكد أن "سياسة إسرائيل كانت وستظل دائمًا هي الحفاظ على حرية العبادة لجميع الأديان". وأضاف: "بالطبع، لقد تصرفنا دائمًا بهذه الطريقة خلال شهر رمضان وسنتصرف بهذه الطريقة الآن".

وتابع نتنياهو، "سنبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على حرية العبادة في الحرم القدسي، مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية بشكل مناسب".

ومن بين المشاركين في الجلسة وزير الأمن يوآف غالانت، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، والعضو في مجلس الحرب غادي آيزنكوت.

Yonatan Sindel/Flash90

واتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بـ”تعريض مواطني إسرائيل للخطر”. وقال الوزير: “إن قرار السماح بالدخول إلى الحرم القدسي في شهر رمضان كما في السنوات السابقة يظهر أن نتنياهو ومجلس الوزراء الحربي يعتقدان أنه لم يحدث شيء في 7 أكتوبر”. وقال: “القرار يعرض مواطني إسرائيل للخطر ويمكن أن يعطي صورة النصر لحماس”.

من جهته، شكر النائب منصور عباس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اتخاذه “القرار المسؤول” بعدم تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى في الحرم القدسي". كما دعا "الجمهور العربي إلى ممارسة حقه في الصلاة وحفظ الوصايا خلال الشهر الفضيل، مع الحفاظ على القانون والنظام العام".