تقرير: الجيش الإسرائيلي جاهز لشن عملية في رفح وينتظر موافقة الحكومة

على خلفية التقارير بأن صفقة إعادة المختطفين تواجه طريقا مسدودا، طرحت تساؤلات عما إذا كانت إسرائيل ستوسع عملياتها البرية في رفح وتوقيت هذه العملية، وذكرت القناة N12 إنه على عكس ما يقوله وزراء في الحكومة، وافق الجيش الإسرائيلي على الخطط العسكرية في رفح وإن الكرة حاليا بين يدي المستوى السياسي.

ووفقا للتقرير فإنه خلال الأيام الأخيرة حاولت حماس تحديد "الصورة الظرفية" للمختطفين لنفسها، مكانهم وحالتهم. وبسبب ذلك، إسرائيل تعطي فرصة أخيرة للمفاوضات وحاليا لا تحرق الأوراق. وتشير التقديرات إلى أن الفرصة تقتصر على بضعة أيام.

وصادق رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية على الخطط العملياتية قبل عشرة أيام، أيضا للعمل في مخيمات المركز البريج والنصيرات، وأيضا في رفح، وعمليا حاليا القرار بشن الحملة يعود للحكومة. وستضطر الحكومة باتخاذ قرار عن كيفية دخولها الى المخيمات وكيفية القيام بهذه الأمور وموعدها، إن كانت ستنطلق في المركز وبعدها الى الجنوب أو العكس، وهذا بالإضافة الى التنسيق مع المصريين والقائم حاليا، وإخلاء السكان من رفح، والذي يوجد لديه حل.

وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي هذا المساء إلى بيان الرئيس بايدن في الأيام القليلة الماضية، والذي بموجبه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة بحلول يوم الاثنين: "لقد قال ذلك بناءً على الإحاطات والتحديثات التي تلقاها. نحن نواصل إجراء المفاوضات للوصول الى هناك." وحول الوضع في غزة قال: "لقد حان الوقت لكي تفتح إسرائيل المزيد من المعابر". وأضاف أيضًا أن الولايات المتحدة تدرس الخيارات العسكرية والتجارية لتوصيل المساعدات إلى غزة عن طريق البحر.