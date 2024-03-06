الجيش الإسرائيلي يقضي على المسلحين الذين شاركوا في 7 أكتوبر، وكذلك قادة حماس، بضربة مستهدفة في غزة

قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي مسلحين اثنين شاركا في مذبحة 7 تشرين الأول/أكتوبر في بلدة نير اسحق الإسرائيلية، بالإضافة إلى قائدي فصيلتين وقائد خلية في قوات النخبة التابعة لحماس.

وفي بيت حانون، تم القضاء على مسلحين اثنين كانا قد فرا إلى مجمع عسكري بواسطة طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي وجهها الجنود.