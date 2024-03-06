التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يقضي على المسلحين الذين شاركوا في 7 أكتوبر، وكذلك قادة حماس، بضربة مستهدفة في غزة
أفاد الفلسطينيون عن نشاط واسع النطاق في الضفة الغربية وقطاع غزة.
بعد التوترات الشديدة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وإطلاق وابل من الصواريخ من جنوب لبنان، ورد جيش الإسرائيلي الإسرائيلي بضرب البنية التحتية لحزب الله، خيم الهدوء الحذر على الحدود بين لبنان وإسرائيل. بينما أفاد الفلسطينيون عن نشاط واسع النطاق في الضفة الغربية وقطاع غزة.
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جندي أصيب في حادث طعن في الضفة الغربية يتعافى بعد إجراء عمليات جراحية له، بحسب المستشفى
قال مستشفى بيلينسون إن جنديًا إسرائيليًا أصيب بجروح خطيرة في هجوم طعن في شمال الضفة الغربية أمس لم يعد في خطر يهدد حياته ويتعافى بعد خضوعه لعمليات جراحية.
ويصنف المركز الطبي حالته بالجيدة.
وتعرض الجندي للطعن على يد فتى فلسطيني في موقع للجيش عند مفرق يتسهار. وفتحت القوات النار، مما أدى إلى مقتل المهاجم.
الجيش الإسرائيلي يقضي على المسلحين الذين شاركوا في 7 أكتوبر، وكذلك قادة حماس، بضربة مستهدفة في غزة
قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي مسلحين اثنين شاركا في مذبحة 7 تشرين الأول/أكتوبر في بلدة نير اسحق الإسرائيلية، بالإضافة إلى قائدي فصيلتين وقائد خلية في قوات النخبة التابعة لحماس.
وفي بيت حانون، تم القضاء على مسلحين اثنين كانا قد فرا إلى مجمع عسكري بواسطة طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي وجهها الجنود.
المفاوضون في القاهرة : يسعون إلى هدنة لمدة أيام لكسب الوقت لإجراء محادثات بشأن هدنة أطول أمدا
اقترح الوسطاء هدنة قصيرة الأمد تدوم بضعة أيام فقط لكسب الوقت وبناء الثقة بين إسرائيل وحماس، في الوقت الذي تتعثر فيه الجهود الرامية إلى وقف القتال بشكل أكثر شمولاً لمدة ستة أسابيع، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
وتقول الصحيفة إن هذه الفكرة تطرحها الأطراف الأمريكية والعربية في محادثات القاهرة.
مسؤول أمريكي كبير يزور موقع منزل فلسطيني تم هدمه في القدس الشرقية
قال مسؤول أمريكي كبير إنه قام بزيارة تضامنية إلى منزل ناشط فلسطيني في القدس الشرقية، والذي هدمته إسرائيل الشهر الماضي.
وقال مكتبه على تويتر، إن جورج نول، الذي يشغل منصب رئيس بعثة المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية، التقى فخري أبو دياب “وسط أنقاض منزله في القدس الشرقية، الذي كان ملكا لعائلته منذ أجيال”.
ويضيف المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية: "إننا ندين مرة أخرى هدم إسرائيل لهذا المنزل، الأمر الذي أدى إلى نشر الخوف في المجتمع بأكمله".
وهذه هي المرة الثانية التي تدين فيها الولايات المتحدة عملية الهدم التي جرت في 14 فبراير/شباط في حي سلوان بالقدس الشرقية.
حماس ترفض اقتراح الهدنة الإسرائيلي، وتقول إنها ستواصل التفاوض
يبدو أن حركة حماس ترفض عرض الهدنة الإسرائيلي الأخير، لكنها تقول إنها ستواصل التفاوض من خلال وسطاء.
وقالت حماس في بيان للصحافة إن إسرائيل رفضت تلبية مطالب الحركة بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات من قطاع غزة وعودة النازحين إلى منازلهم في الشمال و"توفير احتياجات شعبنا."
على الرغم من طرح ما يبدو أنه العديد من مطالبها الأصلية، بصرف النظر عن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين مقابل الرهائن، تدعي الحركة أنها أظهرت “المرونة المطلوبة” في المحادثات.
وجاء في البيان: “سنواصل التفاوض عبر وسطاءنا الأشقاء للتوصل إلى اتفاق يلبي مطالب شعبنا ومصالحه”.
تشيلي تمنع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في أكبر معرض للطيران في أمريكا اللاتينية
قالت تشيلي إنها ستستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أمريكا اللاتينية، والذي سيعقد في سانتياغو في أبريل.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "بقرار من حكومة تشيلي، فإن نسخة 2024 من المعرض الدولي للطيران والفضاء (FIDAE)، المقرر عقدها في الفترة من 9 إلى 14 أبريل، لن تشارك فيها شركات إسرائيلية".
لا يوجد سبب لذلك، لكن حكومة الرئيس اليساري غابرييل بوريتش انتقدت ما وصفه برد إسرائيل "غير المتناسب" على هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس.
واستدعت تشيلي، التي تضم أكبر عدد من السكان الفلسطينيين خارج العالم العربي، سفيرها لدى إسرائيل في أواخر أكتوبر/تشرين الأول احتجاجاً على "الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي" في غزة.