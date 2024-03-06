تقرير: الإمارات سترسل مساعدات إنسانية لقطاع غزة عن طريق البحر

أفادت القناة الإسرائيلية "13" بأنه من المتوقع أن توسع إسرائيل المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة خلال الأيام القادمة، وهو الأمر الذي أثار على ما يبدو غضبا في الكابينيت.

وذكر التقرير بأن منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية الجنرال غسان عليان سافر مرتين الى دولة الإمارات العربية لدفع القضية، بالنيابة عن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت. في المقابل صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي الثلاثاء جون كيربي بأن الولايات المتحدة تدرس نقل المساعدات إلى غزة عن طريق البحر.

المساعدات التي من المتوقع أن تنطلق خلال الأيام القريبة، ستمول وتنقل من قبل دولة الإمارات العربية، والتي سترسل سفينة مساعدات واسعة تجاه قبرص، وهناك سيتم فحص المعدات من قبل ممثلين إسرائيليين. بعد ذلك ستصل السفينة إلى شواطئ غزة وسيتم تفريغ حمولتها. ستقوم إسرائيل بتأمين هذه الخطوة، إلا أنها لن تكون شريكا بها.

ونظرا لأن دولة الإمارات العربية تطالب ببدء هذه الخطوة التجريبية حتى قبل بدء رمضان، فإن قافلة المساعدات ستنطلق بداية الأسبوع القادم. وفي غضون ذلك من المتوقع أن يصل مسؤولون إسرائيليون لمناقشة القضية الأربعاء الى دولة الإمارات. وتأتي هذه الخطوة بعد طلبات متكررة من الولايات المتحدة أيضا من جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأيضا من جانب وزير الأمن يوآف غالانت.