تقرير: غانتس أصر خلال زيارته لواشنطن على أهمية العملية في رفح رغم المعارضة الأمريكية

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم تفاصيل إضافية من الزيارة التي أجراها الوزير بيني غانتس الى الولايات المتحدة. وبحسب مسؤول إسرائيلي مطلع فإنه خلال اجتماعه مع نائبة الرئيس بايدن كاميلا هاريس، انتقدت الأخيرة تعامل إسرائيل مع موضوع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وقال غانتس وفقا للتقرير لهاريس إنه يجب على إسرائيل أن تقضي على العناصر المتبقية من حماس في المدينة، لإنه لو لن تنشط إسرائيل في رفح، يمكن لحماس أن تعيد تنظيمها مجددا والتسلح عندما يكون وقف إطلاق نار. وقال غانتس لمسؤولين رسميين في الولايات المتحدة خلال اجتماعاته "إنهاء الحرب بدون الاهتمام برفح مثل إرسال رجال إطفاء لإخماد 80 بالمئة من الحريق".

البيت الأبيض لا يدعم بشكل رسمي هجوم على رفح بدون خطة ملموسة للتعامل مع أكثر من مليون نازح غمروا المدينة خلال الأسابيع الأخيرة. ووفقا لنفس المسؤول، فوجئ غانتس من الفجوة بين إسرائيل والبيت الأبيض حول مسألة هل العملية في رفح جديرة بالاهتمام وضرورية بالوقت الحالي.

وأضاف نفس المسؤول "هناك الكثير من الانتقادات وعدم الثقة لدى الإدارة الأمريكية بخصوص رئيس الحكومة نتنياهو" وتابع "تم سماع رسائل صعبة حول موضوع المساعدات الإنسانية وبشكل أساسي عن "اليوم التالي" والوضوح الاستراتيجي على المستوى السياسي" وخلال محادثاته مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن، أوضح غانتس بأن إسرائيل دمرت جزءا كبيرة من البنية العسكرية لحماس خلال الأشهر الخمسة الماضية- لكن ليس جميعها.

ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية رفض التعقيب على ما ورد، وفي أحداث سابقة شهدت خلافات علنية مع الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية، ادعى نتنياهو أنه كان ينفذ السياسة التي يعتقد أنها الأفضل لدولة إسرائيل.