تقرير: أمريكا تقترح هدنة مؤقتة وإطلاق المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وزّعت مسودة مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق نار مؤقت مدته 6 أسابيع في غزة، يشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بالقطاع.

وقالت الشبكة نقلا عن مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة اطلع على المسودة لم تسمّه، إنها "تدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لإبرام وبدء تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار الفوري لمدة ستة أسابيع تقريبًا في غزة مع إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين بمجرد موافقة الأطراف".

وتأتي هذه الخطوة مع انتشار تقارير عن انتهاء المفاوضات بلا تقدم ثم إعلان قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أن "مباحثات القاهرة المتواصلة منذ الأحد للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة مستمرة، وجولة جديدة تعقدها الأطراف الأربعاء".

وهو ما قد يُقرأ في سياق الضغوط التي تمارسها واشنطن على حماس للقبول بالصيغة الراهنة للصفقة التي لا تلبي مطالب الحركة.

وبحسب ما كشف المصدر الدبلوماسي لـ"سي إن إن"، "قالت الولايات المتحدة إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات بشأن مسودتها الأخيرة، ولن تتعجّل في الدعوة إلى تصويت بمجلس الأمن".

ولكي ينجح القرار، يحتاج إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل من أصل 15، مع عدم استخدام الفيتو من جانب أي من الأعضاء الدائمين، وهم: فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، إلى جانب الولايات المتحدة صاحبة المشروع.