تغطية متواصلة: سقوط قذائف صاروخية من سوريا في الجولان
مقتل الرقيب ديفيد ششون في انفجار عبوة ناسفة واصابة خمسة آخرين ومقتل خمسة مسلحين في خان يونس خلال اشتباكات وتبادل إطلاق نار
رئيس الشاباك يصدر أوامره بفتح تحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر في صفوف التنظيم || سقوط قذيفتين من سوريا في مناطق مفتوحه في الجولان، وتقارير سورية تتحدث عن هجمات منسوبة لإسرائيل ضد مواقع عسكرية جنوب -غرب البلاد|| تقرير: الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل أكثر من 100 شحنة أسلحة منذ السابع من أكتوبر|| مقتل الرقيب ديفيد ششون في انفجار عبوة ناسفة واصابة خمسة آخرين ومقتل خمسة مسلحين في خان يونس خلال اشتباكات وتبادل إطلاق نار
تقرير: الولايات المتحدة قلقة من هجوم في رفح، وبايدن يدرس منع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأمريكية
نشرت "واشنطن بوست" أن إدارة بايدن، قلقة من حدوث كارثة إنسانية جديدة في قطاع غزة، وتدرس سبل منع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأمريكية في حال وقوع هجوم في رفح. ويزعم التقرير، الذي قدمه الصحفي المخضرم ديفيد إغناتيوس، أن الرئيس ومستشاريه لم يتخذوا قرارا بشأن فرض "شروط" على الأسلحة الأمريكية. وذكر أيضاً أن حقيقة أن المسؤولين يناقشون الخطوة الغير عادية ، توضح قلق الإدارة المتزايد بشأن الأزمة في قطاع غزة، وعدم اتفاقها مع القادة في إسرائيل بشأن العمل العسكري في رفح.
رئيس الشاباك يأمر ببدء التحقيقات في اخفاقات السابع أكتوبر
أمر رئيس الشاباك رونين بار ببدء إجراء التحقيقات العملياتية في الأجنحة والوحدات المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر وما سبقها وبذلك ينضم الشاباك أيضًا إلى الجيش الإسرائيلي، الذي وقد بدأ بالفعل التحقيق في الأحداث، وقال مسؤولو الشاباك إنه في ضوء حقيقة أن التحقيقات تجري أثناء القتال، فمن المقدر أن تستمر عدة أسابيع وربما حتى أشهر.
الجيش الأمريكي يهاجم طائرات بدون طيار في المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن: "لقد شكلوا تهديدًا مباشرًا"
نفذت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" ضربات "دفاع عن النفس" ضد طائرتين بدون طيار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، دون تحديد ما إذا كان قد تم اعتراض الطائرتين بنجاح. وفي رسالة على الحساب الرسمي لشبكة إكس التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، جاء أن الطائرات بدون طيار "تشكل تهديدًا مباشرًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وقد اتخذت هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية."