تغطية متواصلة: سقوط قذائف صاروخية من سوريا في الجولان

الجيش الأمريكي يهاجم طائرات بدون طيار في المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن: "لقد شكلوا تهديدًا مباشرًا"

نفذت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" ضربات "دفاع عن النفس" ضد طائرتين بدون طيار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، دون تحديد ما إذا كان قد تم اعتراض الطائرتين بنجاح. وفي رسالة على الحساب الرسمي لشبكة إكس التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، جاء أن الطائرات بدون طيار "تشكل تهديدًا مباشرًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وقد اتخذت هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية."