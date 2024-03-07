تقرير: الولايات المتحدة تدرس منع إسرائيل استخدام الأسلحة الأمريكية في هجوم مستقبلي في رفح

تدرس إدارة بايدن سبل منع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأمريكية في هجوم مستقبلي على رفح، ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" اليوم الخميس فإن الإدارة الأمريكية أعربت عن قلقها من حدوث أزمة إنسانية حرجة في المدينة جنوب بقطاع غزة في حال شن إسرائيل هجوما عليها، نظرا لوجود أكثر من مليون من سكان غزة الذين فروا الى الجنوب بعد الحرب.

وبحسب التقرير فإن "بايدن ومستشاريه لم يتخذوا أي قرار بعد بشأن تحديد شروط استخدام الأسلحة الأمريكية"، لكن المناقشات حول تحديد مثل هذه الشروط تشير الآن إلى قلق متزايد لدى الإدارة الأمريكية بشأن إمكانية حدوث مثل هذه الأزمة. في القطاع، على خلفية ذلك يأتي عدم الاتفاق بين إسرائيل وإسرائيل بخصوص التحرك في رفح في ظل غياب خطة منظمة لإخلاء السكان من المكان بسلام.

وقال السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، مارتن إنديك: "على إسرائيل أن تفهم أن مستوى الإحباط الذي تشعر به إدارة بايدن من التعامل الغير صحيح مع الوضع الإنساني في غزة قد وصل إلى أقصى حدوده". وأضاف :"إن شنت إسرائيل هجوما في رفح بدون توفير الحماية المناسبة للسكان المدنيين في المنطقة قد يؤدي ذلك إلى أزمة غير مسبوقة في العلاقات الأميركية الإسرائيلية، وكذلك فيما يتعلق بمسألة إمدادات الأسلحة".

ووفقا للتقرير ، إدارة بايدن متخوفة من أن خطة إسرائيل لمهاجمة رفح لم تنتهي بعد- وفي أعقاب ذلك يمكنه هذا أن يؤدي الى "تفاقم الوضع الإنساني الصعب في القطاع بدون إنهاء الحرب". مسؤولون في الإدارة الأمريكية قالوا إنهم لم يحصلوا من إسرائيل على خطة واضحة لكيفية حماية أكثر من مليون من سكان غزة الذين يعيشون في رفح.