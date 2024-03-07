الشاباك يبدأ بإجراء تحقيق بإخفاقات السابع من أكتوبر

لأول مرة منذ بداية الحرب أمر رئيس جهاز الأمن العام-الشاباك رونين بار البدء بتنفيذ تحقيقات عملياته في الأقسام والوحدات المختلفة حول إخفاقات السابع من أكتوبر والتي سبقها. وبذلك وفقا لموقع "واينت" ينضم الشاباك الى الجيش لإسرائيلي الذي بدأ بالفعل بالتحقيق بالأحداث.

وصرح مسؤولون في الشاباك وفقا للتقرير بأنه على ضوء التحقيقات التي تجري خلال الحرب، التقديرات هي بأن التحقيقات ستتواصل لعدة أسابيع، ومن الممكن حتى آشهر. في المقابل، أيضا مراقب الدولة متنياهو انجلمان بدأ بجمع مواد من جهاز الأمن العام لصاح التحقيق الذي يقوم به.

في حين أكد الشاباك بدء التحقيقات العملياتية، في المقابل مع القتال في قطاع غزة وإحباط الهجمات في الضفة الغربية، قبل شهر رمضان. الشاباك سيحقق بما حدث في الليلة بين السابع والثامن من أكتوبر، والتي تم الحصول خلالها على تحذير من إمكانية عملية لحماس، الإشارات التي تم الحصول عليها ولم يتم ترجمتها لبداية حرب، الشرائح الهاتفية التي تبادلها عناصر النخبة في حماس قبل الهجوم، وبالإضافة إنه لم يكن مصدر بشري، عميل داخل حماس أبلغ مسبقا عن الخطط.