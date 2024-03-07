تقرير: إسرائيل تضع موعدا نهائيا لإبرام اتفاق سياسي مع لبنان

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن إسرائيل حددت موعدا نهائيا لإسرائيل لإبرام اتفاق سياسي مع لبنان، وذكرت الصحيفة أن إسرائيل أبلغت الدول الغربية بأنها حددت موعدا نهائيا بموجبه بأنه فيما لو لم يتم التوصل الى اتفاق سياسي مع لبنان حتى تاريخ الـ15 من آذار/مارس، إسرائيل ستكون جاهزة لتصعيد في لبنان مع مضاعفة نشاطها العسكري في المنطقة. وفي غضون ذلك صرح نائب رئيس الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إنه "احتمال 90 بالمئة لن تكون حرب شاملة".

وخلال زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي عاموس هوخشتين لبنان هذا الأسبوع سلم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيا بري مسودة اتفاق محتمل بين إسرائيل وحزب الله. مشيرا الى الحدود البرية التي سيتم الاتفاق عليها فور التوصل إلى تفاهمات وقف إطلاق النار بين الجانبين والتي ستتضمن عودة سكان البلدات الإسرائيلية الشمالية، وستقدم الولايات المتحدة ضمانات لتنفيذ الاتفاق.

ووفقا للتقرير، هوخشتين قال خلال النقاشات إن الولايات المتحدة تصر على "عدم تقديم الحجج لإسرائيل للقيام بتصعيد وتوسيع الحرب" وإنها ستحافظ على سياسة ضبط النفس حتى يتم التوصل الى تهدية في غزة والتي ستقود الى تهدئة في لبنان أيضا. في المقابل أفيد أن هوخشتين قدم رسالة الى حزب الله "لفحص إمكانية تحويل التهدية في غزة لعملية مفاوضات واسعة تشمل تفاهمات في جنوب لبنان تقود الى استقرار".

رغم التوتر على الحدود اللبنانية، أوضح نائب حسن نصر الله قاسم:"نحن جبهة دفاعية ومحدودة، ونقدم التضحيات حتى لا نجر لبنان إلى الحرب. لسنا قريبين من حرب شاملة في لبنان، ولكن نحن مستعدون لذلك إذا حدث هذا غدًا واحتمال ذلك هو 10%". وأكد أن "الحرب في غزة مستمرة والجبهة في لبنان تتأثر بها. وعندما يحل الهدوء في غزة، سيكون هناك هدوء في لبنان أيضا".