رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن رسميًا فتح تحقيق بهجمات السابع من أكتوبر: 'فشلنا في حماية المدنيين'

أعلن رئيس هيئةالأركان في الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، انه تم رسميا فتح التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر، وسيتم النظر إلى الوراء حتى آذار/مارس 2018.

وقال هاليفي في رسالة الى قادة الجيش حول التحقيق "بدأت الحرب بمفاجأة أدت إلى نتائج مأساوية وفقدان كبير لحياة المدنيين والجنود. منذ بداية الحرب، كانت قوات الجيش الإسرائيلي تدافع وتهاجم بنجاح وفعالية عالية - بدأنا بقوة، تعافينا ونحن نتقدم بقوة كبيرة جدا".

واضاف هاليفي :"للتحقيق مكانة شرفية في عالم قيمنا العسكرية. إنه المقبض الذي يمكن من خلاله التحسين بعد الفشل، إنه الطريق لكوننا أفضل بعد النجاح، إنه الأداة التي من خلالها يمكن للوحدة أن تبني لنفسها مسارًا للصعود سيأخذها باستمرار للأعلى ".

وتابع "كما يتطلب الهجوم في مواجهة إطلاق نار العدو قوة وشجاعة، كذلك يتطلب مواجهة التحقيقات شجاعة وقيادة".

وشدد هاليفي "الغرض من التحقيق واحد: التعلم! كنا قد واجهنا أحداثًا صعبة في بداية القتال، فشلنا في حماية المدنيين - مهمة سامية. إذا لم نحلل بشجاعة ما قمنا به، سيكون من الصعب علينا التعلم والتحسن، وسيكون من الصعب علينا الوقوف أمام مواطني إسرائيل ونقول أننا اختبرنا وتعلمنا وسنعرف كيف نحميهم بشكل أفضل".

وخلال شرج قائد الجيش للعملية، التي ستبدأ في "الأشهر القادمة" وستتم من قبل كل وحدة تغادر المعركة في غزة، "في أقرب وقت ممكن"، وما وصف بالتحقيق في القيادة العامة سيتم إجراؤه بعد الانتهاء من "التحقيقات الدفاعية".

وأضاف :"لا داعي للخوف من النتائج والدروس المختلفة ، سيتم مناقشتها بعمق في درجات القيادة المختلفة، سنتعلم من الآراء والخلافات ".