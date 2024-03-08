بايدن يعل عن إنشاء ميناء بحري في غزة، وتم إطلاق 3 صواريخ على سديروت| تغطية متواصلة

ألقى الرئيس الأمريكي كلمة أمام الكونجرس، عرض فيها خطة جديدة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة - ووعد بعدم دخول أي جندي أمريكي إلى غزة | وفي إسرائيل قالوا إن الوسطاء "يعملون على مدار الساعة - ولكن حماس قررت عدم دفع المفاوضات قدما| مدير "سي آي إيه" يصل الدوحة لمتابعة المفاوضات | أطلق حزب الله صاروخا مضادا للدبابات على المطلة وهار دوف دون وقوع إصابات، رد الجيش الإسرائيلي بالهجوم.

تحقيق استقصائي للقناة 12 (برنامج عوفدا) يكشف وثيقة للشاباك عند الساعة الثالثة 3:17 فجر السابع من أكتوبر (قبل العملية بـ٣ ساعات) مفادها أن حركة حماس لا تريد التصعيد والدخول إلى حرب مع إسرائيل الرئيس الأمريكي يأمر الجيش بإنشاء ميناء مؤقت لزيادة توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه ابلغ الكونغرس، اليوم الخميس، بأنه أمر"الجيش بإنشاء ميناء مؤقت قبالة ساحل غزة يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية مباشرة من البحر الأبيض المتوسط" وفق ما أفاد مسؤول رفيع في الإدارة الديموقراطية. مدير "سي آي إيه" يصل الدوحة لمتابعة المفاوضات نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي تأكيده وصول مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز إلى قطر، في محاولة قد تكون الأخيرة لتأمين اتفاق وقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان. أوستن يؤكد على أهمية تكثيف الدعم لغزة في محادثة مع غالانت أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، بأن الوزير لويد أوستن أكد خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت على ضرورة تعزيز الدعم لقطاع غزة وذلك من خلال فتح جميع المعابر المتاحة لتسهيل وصول المساعدات.