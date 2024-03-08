تقرير || بعد أيام من الانقطاع: السنوار تواصل مع قادة حماس ، وهذا هو موقفه من مفاوضات صفقة المختطفين

أجرى قائد حماس في غزة يحيى السنوار مؤخرا محادثات مع أشخاص في حماس بعد أيام طويلة من الانقطاع، ووفقا لتقرير "وول ستريت جورنال" أبلغ السنوار عن التشدد بموقف حماس بالمفاوضات حيال صفقة الإفراج عن مختطفين، الأمر الذي يتسبب بتوتر بالعلاقات بينه وبين قادة حماس الآخرين. يأتي التقرير اعتمادا على تصريحات مسؤولين رسميين مطلعين على النقاشات داخل حماس.

ووفقا لهؤلاء المسؤولين، طالب السنوار إسرائيل الإلتزام بمناقشة وقف إطلاق نار بالقتال، الأمر الذي يؤدي الى توتر مع شخصيات أخرى في حماس، مثل إسماعيل هنية، والذي يرغب بقبول وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع في القتال.

مسؤولون مصريون يقولون إن السنوار يعتقد أن يد حماس هي العليا في الاتصالات، مستشهدا ومعتمدا على الخلافات السياسية الداخلية في إسرائيل، وأيضا على ضغوطات الولايات المتحدة تجاه إسرائيل بالتخفيف عن معاناة سكان غزة.