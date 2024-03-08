تكثيف الاستعدادات الإسرائيلية لعملية برية محتملة ضد حزب الله واستمرار التوترات في الشمال

في ظل تصاعد التوترات واحتمالية اندلاع نزاع شامل في منطقة الشمال، يعمل الجيش الإسرائيلي على تكثيف استعداداته لإمكانية تنفيذ عملية برية في لبنان. قد أوكل رئيس الأركان، العميد موشيه شيكو تامير، بتطوير خطة مناورة برية محتملة ضد حزب الله. في هذا الإطار، تم تحويل فرقة غزة إلى القيادة الشمالية لتعزيز القوات هناك. تامير، الذي يتمتع بخبرة واسعة في العمليات الشمالية وكان سابقًا نائب قائد لواء الشمال، يشرف الآن على صياغة خطط العمليات البرية، مستعداً لتوجيه ضربة إلى حزب الله إذا دعت الحاجة.

تحت قيادة القائد السابق للواء جولاني، تجري الاستعدادات على قدم وساق لوضع مجموعة من الاستراتيجيات البرية ذات الأهداف المتفاوتة ضد حزب الله، بما في ذلك عمليات الدخول المحدودة التي تهدف إلى دفع الحزب للتراجع بما يتراوح بين ثمانية إلى عشرة كيلومترات عن الحدود الإسرائيلية. يتم هذا التخطيط بأخذ دروس القتال في غزة في الاعتبار، لتطبيقها على العمليات في الشمال.

وفي سياق متصل، استمرت المواجهات على الحدود الشمالية حيث تم إطلاق أكثر من 20 صاروخًا وطائرتين مسيرتين نحو بلدات في الجليل وهضبة الجولان، دون تسجيل إصابات. في المقابل، يؤكد الجيش الإسرائيلي على أن الشائعات حول تحديد 15 آذار (مارس) كموعد نهائي للعمليات العسكرية الإسرائيلية، والادعاءات بأن تجاوز هذا التاريخ دون وقف إطلاق النار سيؤدي إلى إعلان حرب، هي معلومات غير دقيقة.