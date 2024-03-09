نفت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) التقارير التي تشير إلى مسؤولية واشنطن عن إسقاط المساعدات الإنسانية جواً والذي أدى إلى مقتل العديد من الفلسطينيين في وقت سابق من الخميس الماضي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية على موقع X (تويتر سابقًا): "نعرب عن تعاطفنا مع عائلات الضحايا. وعلى عكس بعض التقارير، لم يكن هذا نتيجة لعمليات الإنزال الجوي الأمريكية".

https://twitter.com/i/web/status/1766258494447956386 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

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