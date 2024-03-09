التغطية متواصلة| الولايات المتحدة تنفي قيامها بإسقاط مساعدات جوية أسفرت عن مقتل سكان غزة
وقالت القيادة المركزية الأمريكية على موقع X (تويتر سابقًا): "نعرب عن تعاطفنا مع عائلات الضحايا. وعلى عكس بعض التقارير، لم يكن هذا نتيجة لعمليات الإنزال الجوي الأمريكية".
نفت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) التقارير التي تشير إلى مسؤولية واشنطن عن إسقاط المساعدات الإنسانية جواً والذي أدى إلى مقتل العديد من الفلسطينيين في وقت سابق من الخميس الماضي.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية على موقع X (تويتر سابقًا): "نعرب عن تعاطفنا مع عائلات الضحايا. وعلى عكس بعض التقارير، لم يكن هذا نتيجة لعمليات الإنزال الجوي الأمريكية".
https://twitter.com/i/web/status/1766258494447956386
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البحرية الأمريكية تسقط 15 طائرة مسيرة في هجوم واسع النطاق للحوثيين في البحر الأحمر
قالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إن السفن والطائرات التابعة للبحرية الأمريكية أسقطت 15 طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون اليمنيون في منطقة البحر الأحمر في وقت مبكر من يوم السبت.
كان الجيش يرد على هجوم واسع النطاق شنه "الحوثيون" في البحر الأحمر وخليج عدن بين الساعة 4 صباحًا و6:30 صباحًا (1300-1530 بتوقيت جرينتش)، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع X.
وأضافت أن الطائرات بدون طيار مصممة على أن تمثل "تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة".
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الولايات المتحدة تنفذ "ضربات دفاع عن النفس" جديدة على أهداف للحوثيين في اليمن والمسلحون يردون على الهجوم
بحسب القيادة المركزية الأمريكية، فقد هاجمت، الخميس، "اثنين من الصواريخ المضادة للسفن المثبتة على شاحنات الحوثيين المدعومين من إيران".
وفي وقت لاحق من اليوم، أطلقت الجماعة المدعومة من إيران "صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن إلى خليج عدن على سفينة M/V Propel Fortune، وهي سفينة ترفع علم سنغافورة وتمتلكها وتديرها". ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
https://twitter.com/i/web/status/1766304008506130435
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