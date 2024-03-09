الرئيس الأمريكي يؤكد أن التوصل لهدنة في غزة قبل رمضان "يبدو صعبا"

استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أن يتم التوصل لإطلاق نار مؤقت في قطاع غزة بحلول شهر رمضان، وقال للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن التوصل إلى هدنة مؤقتة لوقف الحرب المستعرة منذ خمسة أشهر بحلول شهر رمضان، إن "الأمر يبدو صعبا".

وعبر الرئيس الأمريكي عن قلقه إزاء العنف في القدس الشرقية بدون التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وحذر بايدن هذا الأسبوع من وضع "بالغ الخطورة" وخصوصا في القدس إذا استمرت المواجهات خلال شهر رمضان.

وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو قد أكد في مؤتمر بتل أبيب أن "الخلافات تضيق" في المحادثات حول وقف إطلاق النار في غزة، بعدما غادر وفد من حركة حماس القاهرة، معربا عن استيائه من الردود الإسرائيلية.