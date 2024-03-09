الأردن ينفذ 10 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة

قامت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، بـ 10 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.

وشاركت في تنفيذ العملية طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة و4 طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وطائرتان تابعتان لجمهورية فرنسا وطائرة تابعة لدولة بلجيكا.

وكان مصدر أردني مسؤول قد أكد بأن الطائرات الأردنية الأربع التي أجرت عملية إنزال لمساعدات على قطاع غزة، أمس الجمعة، نفذت عملياتها الطبيعية كالمعتاد دون تسجيل أخطاء، مشيراً إلى أن الطائرات الأردنية لم تكن مصدر خلل تسبب بسقوط حر لمساعدات على غزة، حسب موقع العربية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر سقوط مساعدات على قطاع غزة عبر طائرات، دون فتح المظلات الأمر الذي تسبب بقتلى وجرحى بحسب وسائل إعلام فلسطينية، في شمال قطاع غزة.