المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحذر من تأثير الأزمة مع واشنطن على المساعدات الأمريكية

ذكرت القناة الإسرائيلية "13" بـأنه لأول مرة قام مسؤولون أمنيون إسرائيليون بتحذير نتنياهو من مخاوف حقيقية للمساس بالمساعدات المقدمة لإسرائيل من الولايات المتحدة، المسؤولون الأمنيون حذروا مجلس الحرب بأن "الوضع أمام إدارة بايدن يتفاقم" وإن الأمر يمكن "أن يؤدي للمساس بنا وبالمساعدة لاحقا". وأضاف المسؤولون بأن "هذه التوترات تتزايد مع اقتراب الانتخابات في الولايات المتحدة.

رئيس حزب "المعسكر الوطني" وعضو مجلس الحرب، الوزير بيني غانتس صرح في إطار زيارته الى واشنطن أن "الإدارة الأمريكية معنا في الحرب ضد حماس، لكن ليس بالموضوع الإنساني. رأي الجمهور لديهم يلعب دورا حاسما في هذا الحدث. إذا كان علينا أن ندفع المزيد من المساعدات الإنسانية من أجل إبقاء الإدارة إلى جانبنا، فهذا هو الثمن الذي يتعين على إسرائيل أن تدفعه".

وجاء تحذير كبار المسؤولين الأمنيين على خلفية كلام نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الليلة الماضية، ردا على سؤال بشأن وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، قالت "إنه ومن المهم التمييز بين حكومة إسرائيل ومواطنيها الذين يحق لهم التمتع بالأمن مثل الفلسطينيين".

وأضاف هاريس: "لقد قُتل عدد كبير جدًا من الفلسطينيين منذ بداية الحرب. ويجب على إسرائيل أن تفعل المزيد وتسمح بالمزيد من المساعدات الإنسانية".