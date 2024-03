الجيش الأمريكي: سفينة أمريكية في طريقها لبدء عملية إنشاء الرصيف البحري في غزة

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي سنتكوم الليلة إن "سفينة الجنرال فرانك س./ سفينة الدعم اللوجستي التابعة للجيش الأمريكي (LSV-1) قد غادرت قاعدة لانغلي-يوستيس وهي "تحمل المعدات الأولية لبناء الرصيف المؤقت الذي سيوفر الإمدادات الإنسانية الأساسية" لسكان غزة مع دخول الحرب في القطاع شهرها السادس.

