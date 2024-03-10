بايدن يهدد بوقف إمدادات الأسلحة لإسرائيل بحال واصل نتنياهو قرار الحرب | التغطية متواصلة
أضاف الرئيس أن الولايات المتحدة لديها خط أحمر تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ودخول رفح يمثل خطا أحمر، لكن هذا الأمر لن ينعكس بالضرر على مواطني إسرائيل
قال الرئيس الأميركي جو بايدن الليلة الماضية (الأحد)، إن "نتنياهو يؤذي إسرائيل، ولن نقبل 30 ألف قتيل فلسطيني آخر"، وذلك في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" الأميركية. وأضاف الرئيس أن الولايات المتحدة لديها خط أحمر تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ودخول رفح يمثل خطا أحمر، لكن هذا الأمر لن ينعكس بالضرر على مواطني إسرائيل. وبحسب قوله، "لا يوجد خط أحمر" حيث سنوقف كل إمدادات الأسلحة، ولن تكون هناك قبة حديدية للحماية".
وأضاف الرئيس بايدن أنه يرغب في تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة: "سأبدأ بتبادل كبير للأسرى لمدة 6 أسابيع. نحن ندخل شهر رمضان، ولا ينبغي أن يحدث أي شيء في هذا الوقت. ويجب أن نبني على وقف النار هذا". وتابع بايدن: "لقد تحدثت مع معظم زعماء الدول العربية، وجميعهم على استعداد للاعتراف الكامل بإسرائيل والبدء في إعادة بناء المنطقة. هذا هو التركيز الآن - ماذا سيحدث بعد غزة؟ وماذا بعد؟ إنه قرار صعب ولكن هناك الكثير مما يمكن القيام به."
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العثور على سلاح العقيد يوناتان شتاينبرغ في خان يونس
عثر مقاتلو كتيبة الكوماندو في مدينة حمد بخانيونس، على سلاح قائد لواء "ناحال" الذي قُتل في بداية الحرب يوم 7 أكتوبر الماضي، المقدم يوناتان شتاينبيرغ، إضافة إلى أغراض أخرى تخص مختطفين إسرائيليين.
الجيش الإسرائيلي يقصف بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان
قصفت الطائرات الحربية الليلة، بنية تحتية لمنظمة حزب الله في منطقة عيتا الشعب، وموقع إطلاق مضاد للدبابات تابع للتنظيم في منطقة مارون الراس، وبنية عسكرية يتواجد فيها عناصر التنظيم في خربة سالم.
بعد التحذيرات التي أطلقت في شمال البلاد صباح اليوم، تم رصد نحو 35 عملية إطلاق خرجت من الأراضي اللبنانية باتجاه الحدود الإسرائيلية، وتم اعتراض بعضها.
وسائل إعلام لبنانية: قصف مدفعي على بلدتي الهبارية وكونين في جنوب لبنان في أعقاب الرشقات الصاروخية التي استهدفت منطقة الجليل الأعلى الحدودية مع لبنان.
فصيل "المقاومة الإسلامية" في لبنان: "قصفنا مستوطنة "ميرون" بعشرات صواريخ "الكاتيوشا" رداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة سلم واستشهاد العائلة".
الجيش الإسرائيلي يقضي على المسلح الذي قتل الرائد عميشار بن دافيد
في عملية مشتركة من الجو والأرض، وجهت مقاتلات وحدة ايجوز طائرة للقضاء غعلى المسلح الذي قتل الرائد عميشار بن دافيد في معركة جنوب قطاع غزة يوم الجمعة، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. في غضون ذلك، قضى مقاتلو لواء هناحال، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على 13 مسلحا بنيران القناصة، بالاستعانة بنيران القناصة وتوجيه طائرات حربية وطائرات ونار المدفعية. وفي الوقت نفسه، قضى مقاتلو لواء "بيسلاح- التابع لمدرسة العسكريين التي تدرب قادة الصفوف ومهن المشاة أو اللواء ) على 17 مسلح من عناصر حماس في مدينة خان يونس، حيث تم رصد ثلاثة منهم وهم يقومون بوضع عبوات ناسفة في المبنى وسط استمرار فريق الكوماندوز القتال العنيف في حي حمد.
رشقة صاروخية ثانية على البلدات الحدودية مع لبنان شمال إسرائيل:
تم إطلاق عشرات الصواريخ في الرشقة الأولى فيما يبدو للرد على مقتل 5 أشخاص في غارة شنها الجيش الإسرائيلي أمس على لبنان.
إطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه بلدات شمال إسرائيل
الجيش الأمريكي: سفينة أمريكية في طريقها لبدء عملية إنشاء الرصيف البحري في غزة
أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي سنتكوم الليلة إن "سفينة الجنرال فرانك س./ سفينة الدعم اللوجستي التابعة للجيش الأمريكي (LSV-1) قد غادرت قاعدة لانغلي-يوستيس وهي "تحمل المعدات الأولية لبناء الرصيف المؤقت الذي سيوفر الإمدادات الإنسانية الأساسية" لسكان غزة مع دخول الحرب في القطاع شهرها السادس.
https://twitter.com/i/web/status/1766623783857836091
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يأتي ذلك بعد مرور يوم ونصف على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه السنوي “حالة الأمة” عن نية إنشاء رصيف بحري في غزة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عن طريق البحر.
رئيس الوزراء الأسبق بينيت يعقب على انتقادات بايدن: لا يوجد نقص في الغذاء في غزة وحماس تسرق الطعام
رد رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت على انتقادات الرئيس الأمريكي جو بايدن للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، قائلا: "لا أقبل كلامه. المشكلة ليست في نقص الغذاء في غزة، بل في أن حماس تسرق الطعام الذي يتم إدخاله وتبيعه في السوق السوداء، وبالتالي لا يصل الطعام إلى المحتاجين”.
حزب الله يعلن مقتل ناشط في حزب الله بمعية زوجته وابنيه جراء استهدافه داخل منزله
أعلن حزب الله عن مقتل أحد الناشطين في الحزب وهو جعفر علي مرجي، بمعية زوجته وولديه علي وحسن جعفر مرجي في بلدة بليدا في جنوب لبنان. ووفق معطيات الحزب فقد قتل منذ بداية الحرب 241 شخصا من عناصره.
ووفقا لقناة الميادين فقد "أطلقت المقاتلات الإسرائيلية صاروخين من نوع جو- أرض باتجاه المنزل مما أدى إلى استشهاد الوالد من آل مرجي وزوجته الحامل من آل فقيه وولديهما وشخص آخر، وعملت فرق الإسعاف والإغاثة على انتشال جثامينهم ونقلها إلى مستشفى تبنين الحكومي".