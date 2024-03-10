قال الرئيس الأميركي جو بايدن الليلة الماضية (الأحد)، إن "نتنياهو يؤذي إسرائيل، ولن نقبل 30 ألف قتيل فلسطيني آخر"، وذلك في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" الأميركية. وأضاف الرئيس أن الولايات المتحدة لديها خط أحمر تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ودخول رفح يمثل خطا أحمر، لكن هذا الأمر لن ينعكس بالضرر على مواطني إسرائيل. وبحسب قوله، "لا يوجد خط أحمر" حيث سنوقف كل إمدادات الأسلحة، ولن تكون هناك قبة حديدية للحماية".

وأضاف الرئيس بايدن أنه يرغب في تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة: "سأبدأ بتبادل كبير للأسرى لمدة 6 أسابيع. نحن ندخل شهر رمضان، ولا ينبغي أن يحدث أي شيء في هذا الوقت. ويجب أن نبني على وقف النار هذا". وتابع بايدن: "لقد تحدثت مع معظم زعماء الدول العربية، وجميعهم على استعداد للاعتراف الكامل بإسرائيل والبدء في إعادة بناء المنطقة. هذا هو التركيز الآن - ماذا سيحدث بعد غزة؟ وماذا بعد؟ إنه قرار صعب ولكن هناك الكثير مما يمكن القيام به."

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