الجيش الأمريكي يعلن انطلاق سفينة الدعم اللوجستي لبدء عملية إنشاء الرصيف البحري في غزة

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي سنتكوم الليلة إن "سفينة الجنرال فرانك س./ سفينة الدعم اللوجستي التابعة للجيش الأمريكي (LSV-1) قد غادرت قاعدة لانغلي-يوستيس وهي "تحمل المعدات الأولية لبناء الرصيف المؤقت الذي سيوفر الإمدادات الإنسانية الأساسية" لسكان غزة مع دخول الحرب في القطاع شهرها السادس.

يأتي ذلك بعد مرور يوم ونصف على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه السنوي “حالة الأمة” عن نية إنشاء رصيف بحري في غزة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عن طريق البحر.

وقال مسؤول طلب عدم كشف هويته "هذا الميناء الذي يشمل أساسا رصيفا مؤقتا، سيوفر القدرة على استيعاب حمولات مئات الشاحنات الإضافية من المساعدات يوميا". وأوضح مسؤولون أميركيون أن تنفيذ هذا المشروع الكبير "سيتطلب عدة أسابيع للتخطيط والتنفيذ"، وسيشمل ممرا بحريا لجلب المساعدات من جزيرة قبرص في شرق البحر الأبيض المتوسط.

