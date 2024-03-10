تقرير: الاتفاق الخفي بين نتنياهو ورئيس الموساد

أثار تصريح الموساد المتعلق بعدم رغبة حماس التوصل إلى اتفاق الكثير من ردود الفعل على مستوى الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لا سيما القول: "بعد قليل لن يكون جدوى لإدارة المفاوضات، فلن يبقى مخطوفون على قيد الحياة"، وفق تقرير نشرته معريف الأحد.

كان الموساد قد حذر من أن حماس لم تغير مواقفها رغم استمرار الحرب في غزة وأنها تعول على انتفاضة الضفة الغربية خلال رمضان على ضوء تعثر المفاوضات ورفض إسرائيل مطالب الحركة المتمحورة حول إنهاء الحرب في غزة قبل أي حديث عن اتفاق.

ووفقا للتقرير، فقد استفز التصريح عددا غير قليل من المسؤولين في مجلس الوزراء الحربي والجهاز الأمني. وقال البعض معلقا إن هذه الأقوال تهدف إلى خلق ذريعة يمكن لإسرائيل بحسبها أن تجمد الاتصالات الخاصة بصفقة المختطفين والاستمرار في إطالة الوقت، على حساب حياة الناس.

وتفيد بعض المصادر، أن هناك عدداً غير قليل من أعضاء حكومة الحرب يعتقدون أن هناك مجالاً لاستمرار المفاوضات ويزعمون أن حماس لم "تغلق الباب" ولا تقوم بتحصين نفسها، بل على العكس: أعطت إجابة مفصلة على مخطط باريس، كما أعطت إجابة مفصلة على قسم التحسين في ذلك المخطط، خلال الأسبوع. ووفقا لهذه العوامل، أجابت حماس على كافة المحاور حيث أبدت تشددا في بعض القضايا، وهناك فجوات كبيرة.

وأكد أحد كبار المسؤولين أن هناك مجالا للمفاوضات والمقترحات الإضافية. الوضع الذي يحاول إعلان الموساد وصفه بأنه لا يوجد من يمكن الحديث معه غير صحيح". والحقيقة عكس ذلك. وإذا كان هناك من يرفض الحديث الآن فهو الجانب الإسرائيلي".

ويتابع التقرير الذي أعده بن كسبيت يقول: "وفق المصادر فإن إعلان الموساد لم يتم بالتنسيق مع وزراء حكومة الحرب ولا مع باقي الأفرع الأمنية. وبحسب المصادر، فإن الجيش الإسرائيلي والمخابرات العسكرية وربما الشاباك أيضاً لا يشعرون بالارتياح لإعلان الموساد. وأشارت بعض المصادر التي تحدثت معها إلى أخطاء فادحة ارتكبها رئيس الوزراء خلال المفاوضات، والتي تسببت في أضرار جسيمة لإسرائيل.

وأحد هذه الأخطاء هو الاتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس الموساد، من وراء ظهر مجلس الوزراء ومن دون علم المؤسسة الأمنية، حول زيادة كبيرة في أيام الهدنة التي ستأتي خلال الدفعة الأولى لإطلاق سراح المختطفين.

Miriam Alster/Flash90

وقال مسؤول أمني كبير: "في الصفقة الأولى حصلوا على يوم هدنة مقابل إطلاق سراح 10 مختطفين، والآن اكتشفنا أنهم وعدوا بأكثر من ذلك بكثير، دون موافقة مجلس الوزراء على ذلك".

وتشير المصادر إلى إخفاقات أخرى تتمثل بعضها في أن السنوار استفاد من الاجتماع الذي عقده نتنياهو قبل أسبوعين ونصف حول التقييدات على دخول الأقصى في رمضان وأعرب السنوار عن أمله في أن يساعده نتنياهو وبن غفير في إشعال النار في الحرم القدسي والمنطقة بأكملها". علما أنه استغرق نتنياهو أسبوعين حتى يصحح ذلك ويعلن رفضه اقتراح وزير الأمن القومي المنطوي على خطورة إشعال الأجواء داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية على السواء، وفق معد التقرير.