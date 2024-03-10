هل تجفف الولايات المتحدة مصادر تمويل حزب الله وحماس لمنع الحرب عبر الضغط على حكومة لبنان؟
بيكر طلبت من لبنان اتخاذ إجراءات صارمة ضد شريحة كبيرة من شركات الخدمات المالية والبورصات غير القانونية التي ازدهرت خلال أربع سنوات من الأزمة الاقتصادية تزامنا مع انهيار النظام المصرفي الرسمي في البلاد
جاء في تقرير نشره موقع العربية الأحد أن مبعوثة سكرتير الخزينة الأمريكية إلى آسيا والشرق الأوسط جيسي بيكر طلبت الأسبوع الماضي من الإدارة اللبنانية وقف تحويل المساعدات المالية من إيران لصالح حزب الله وحماس. ويتخذ المطلب أهمية قصوى على وقع التصعيد الذي تشهده الجبهة الشمالية لإسرائيل في مشهد أقرب الى حرب استنزاف مفتوحة على كل الإمكانيات.
ووفقا للنشر في معريف الأحد، فقد قال مسؤول في وزارة المالية، طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن بيكر دعت المسؤولين اللبنانيين إلى اتخاذ "إجراءات وقائية". وأشار المتحدث إلى أن "هذه الجماعات تحتاج إلى أموال لدفع الرواتب وتنفيذ العمليات العسكرية، وإلا فلن تتمكن من تحقيق أهدافها".
وأضاف أن بيكر طلبت من لبنان اتخاذ إجراءات صارمة ضد شريحة كبيرة من شركات الخدمات المالية والبورصات غير القانونية التي ازدهرت خلال أربع سنوات من الأزمة الاقتصادية خلال انهيار النظام المصرفي الرسمي في البلاد وسط تشديده على أهمية أن تلتزم الحكومة اللبنانية بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغية الاحتفاظ بجذب الاستثمارات من الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم.
هذه الشركات غير القانونية توفر حلولاً للأفراد والجماعات المحظورة في النظام المالي الرسمي بسبب العقوبات الأمريكية.