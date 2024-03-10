الجيش الإسرائيلي يتدرب على القيام بتزويد متعدد الأذرع تحت النار في إطار الاستعدادات للمناورة في الشمال

أجرت القوات العسكرية في الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي تدريبا عملياتيا يهدف إلى القيام بالتحويل اللوجستي من الجو والبر بقيادة شعبة التكنولوجيا واللوجستيات وبالتعاون مع قيادة المنطقة الشمالية والقوات الجوية ووحدات أخرى في الذراع البري.

تدربت القوات على نقل المعدات والمياه والوقود والذخيرة بشكل طارئ إلى قوات المناورة المقاتلة في القطاع الشمالي. واشتمل نموذج التدريب على تحميل وتفريغ طائرات القوات الجوية ونقل المعدات باستخدام المركبات.

منذ بداية الحرب نفذت وحدة إمداد حيتس من لواء همروم سبع عمليات إمداد لوجستي جوي، تم فيها إدخال حوالي 110 أطنان من الإمدادات للقوات المناورة في غزة. ومن الأرض، تم تنفيذ آلاف العمليات اللوجستية الأخرى باستخدام القوافل اللوجستية.

والجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ عمليات مماثلة في القطاع الشمالي أيضًا - بكثافة عالية وتحت إطلاق النار إذا لزم الأمر، على ما أوضح بيان الجيش.